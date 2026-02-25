mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, trovata una tibia sul greto del torrente Idice: indagano i carabinieri...





Bologna, trovata una tibia sul greto del torrente Idice: indagano i carabinieri coordinati dalla Procura

BolognaCronacaIn evidenza BolognaSan Lazzaro di Savena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena hanno avviato le indagini coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna per risalire all’identità di un osso verosimilmente umano, trovato sul greto del Torrente Idice.

La scoperta risale a domenica 22 febbraio, durante un’attività volontaria di pulizia e salvaguardia ambientale lungo il corso d’acqua, all’altezza di Borgatella, una piccola frazione situata a nord-est di San Lazzaro di Savena. L’osso è stato consegnato ai Carabinieri che dopo aver proceduto al sequestro probatorio, hanno informato il Pubblico Ministero di turno.

Dai primi accertamenti svolti dai militari, si tratterebbe di un arto inferiore, probabilmente la tibia di una donna su cui saranno eseguiti una serie di accertamenti scientifici con specialisti forensi per avere una conferma sulla natura umana dell’osso ed altri elementi temporali per datarne l’età.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.