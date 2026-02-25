Bologna, discoteca abusiva e mancato rispetto della normativa antincendio: scatta la chiusura per 15 giorni

Nell’ambito dei numerosi controlli amministrativi ai locali, concordati e disposti nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Polizia di Stato di Bologna, qualche giorno fa, ha effettuato un controllo amministrativo in un pubblico esercizio di via Benedetto XIV, riscontrando diverse irregolarità che hanno condotto il Questore di Bologna a disporre un provvedimento di sospensione temporanea delle attività.

Il controllo, svolto nella serata tra il 21 e il 22 febbraio scorso dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura, con la collaborazione di Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e ASL, ha evidenziato gravi e diffuse carenze sotto il profilo della sicurezza dei locali e della regolarità amministrativa.

Dagli accertamenti tecnici è emerso che i dipendenti del locale, privo delle autorizzazioni necessarie per il pubblico spettacolo (art. 68 T.U.L.P.S.), chiedevano agli avventori che arrivavano dopo cena il pagamento di una somma di 10 euro per l’ingresso e una consumazione al bar; dopodiché veniva rilasciato un ticket che permetteva l’ingresso al locale. All’interno le Autorità hanno riscontrato l’organizzazione di una sala da ballo abusiva con circa 30-40 avventori che ballavano sui tavoli, davanti ai quali era posizionato un piccolo palco sopraelevato con consolle musicale e dj.

Ancora più critico il fronte della sicurezza antincendio: dal sopralluogo è emersa la mancanza del piano di emergenza e nonostante una superficie di circa 250 mq, che rende obbligatori i controlli di prevenzione incendi, il locale è risultato sprovvisto di SCIA antincendio o di altro titolo autorizzativo da parte del Comando Provinciale dei VVFF, così come sprovvisto di personale addetto antincendio.

Considerate le violazioni accertate e il concreto rischio per l’incolumità pubblica e degli avventori, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia, comprese quelle di somministrazione e intrattenimento, per la durata di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.