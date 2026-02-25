All’Istituto “Cattaneo-Deledda” delegazioni in visita da Polonia e Francia

Intensa attività internazionale all’Istituto “Cattaneo-Deledda” di Modena, con delegazioni internazionali in visita nell’ambito dei programmi Erasmus+ e delle reti di cooperazione educativa europea.

Le visite rappresentano un importante riconoscimento del ruolo dell’Istituto come scuola di riferimento per l’inclusione, la cittadinanza attiva, l’innovazione didattica e l’apertura internazionale.

Un doppio appuntamento si è tenuto mercoledì 25 febbraio, con docenti e operatori giovanili provenienti dalla Polonia e una delegazione francese dell’Académie PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

La visita degli operatori polacchi, organizzata con l’associazione “Il Cassetto dei Sogni”, è il primo passo verso la costruzione di future collaborazioni Erasmus+: quattro studenti del “Cattaneo-Deledda” saranno selezionati per uno Youth Exchange in Polonia, in programma dal 5 al 12 luglio, dedicato alla partecipazione giovanile e al benessere psicofisico.

La delegazione francese dell’Académie PACA – composta da ispettori, dirigenti e docenti d’Oltralpe – sempre mercoledì 25 è stata invece impegnata in un percorso di job shadowing sui temi dell’educazione alla cittadinanza, dei valori repubblicani e dell’inclusione scolastica. Gli ospiti hanno assistito ad attività didattiche, visitato i laboratori e partecipato a momenti di confronto con la dirigenza e i docenti, con il supporto del Dipartimento di Francese per l’accoglienza linguistica e culturale.

Attesi per il 17 marzo, infine, rappresentanti di un’importante associazione di Atene (Grecia), attiva nel settore della disabilità e dell’inclusione sociale. Visiteranno il “Cattaneo Deledda” per conoscere buone pratiche inclusive, i progetti educativi e le iniziative di benessere e partecipazione studentesca, con la possibilità di future collaborazioni europee.