A Bologna Poste Italiane e Polizia di Stato insieme per la prevenzione delle frodi a sostegno dei cittadini

Poste Italiane, in collaborazione con la Polizia di Stato, incontra nella giornata di oggi e domani i cittadini bolognesi in occasione delle “Giornate della Prevenzione Frodi”, un’iniziativa per sensibilizzare la comunità sui potenziali rischi delle frodi e aiutarli a sviluppare comportamenti di difesa corretti.

L’evento prevede due momenti di confronto, pensati per offrire strumenti concreti e consigli pratici per riconoscere e prevenire le frodi più diffuse.

Il primo incontro si svolge oggi dalle ore 15:30 alle 17:30 con un’aula informativa nella Sala degli Specchi di Palazzo Policardi in piazza Minghetti 3 ed è curato da esperti di Poste Italiane e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna.

Il secondo appuntamento è in programma domani dalle ore 10 alle 13 con un corner informativo allestito nell’atrio dell’ufficio postale Bologna Centro in via dè Foscherari 19/C, dove i cittadini riceveranno informazioni utili e chiarimenti direttamente dal personale specializzato.

Nell’occasione saranno presenti alcuni rappresentanti di Poste Italiane, fra cui Massimo Pansa (responsabile Centro Monitoraggio Frodi Torino), Alessandra Mariotti (responsabile Fraud Management Centro Nord), Vincenzo Campanelli (responsabile Gestione Operativa Centro Nord) e della Polizia di Stato fra cui Cristina Fagone (Primo Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna).

“Stiamo assistendo a una crescente diffusione di condotte predatorie realizzate con le più svariate tipologie di frodi attraverso la rete, anche grazie a tecniche di ingegneria sociale sempre nuove, utilizzate dai truffatori per ingannare le proprie vittime. Da qui la necessità di realizzare momenti di informazione e prevenzione che mirino a sensibilizzare i cittadini sui rischi delle frodi online. Questa iniziativa è finalizzata a diffondere consapevolezza, conoscenza dei fenomeni e buone prassi da adottare per ridurre i rischi” – dichiara il dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna Cristina Fagone.

“Questo progetto nasce per contrastare i potenziali scenari di frode e per rafforzare la cultura della sicurezza e della prevenzione. Siamo impegnati, in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia- Romagna, in un’attività di informazione più diretta e di ulteriore supporto alle persone. Per due giornate, infatti, accoglieremo tutti coloro che vorranno confrontarsi con noi per sapere cosa fare e cosa non fare per proteggersi dalle frodi” – dichiara la responsabile Fraud Management Centro Nord Poste Italiane Alessandra Mariotti.

Nel corso delle due giornate, i cittadini bolognesi riceveranno informazioni sulle principali tipologie di frodi, sempre più spesso attuate con varie tecniche come phishing, smishing e vishing basate su strategie di social engineering; saranno illustrate le principali “best practices” di prevenzione a partire dalla corretta custodia delle credenziali di accesso e dei codici dispositivi volta a ridurre i rischi dovuti ad attività criminali finanziarie e informatiche per garantire un alto livello di sicurezza necessario sia per gli acquisti e-commerce sia per l’accesso a servizi online.