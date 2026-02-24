Reggio Emilia, da giovedì 26 febbraio al 6 marzo chiusa la passerella del Crostolo

Per consentire interventi di manutenzione del verde nell’alveo del torrente Crostolo da parte di Aipo (Agenzia Interregionale per il fiume Po), da giovedì 26 febbraio e fino a venerdì 6 marzo, la passerella del Gattaglio sarà preclusa al transito.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810