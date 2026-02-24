Play Dead del collettivo canadese People Watching il 3 marzo a Correggio

Grazie alla collaborazione tra i due Circuiti regionali ATER Fondazione in Emilia-Romagna e Fondazione Piemonte dal Vivo arriva in Italia per la prima volta il collettivo canadese People Watching con il loro ultimo lavoro, Play Dead.

Dall’unione di sei artisti multidisciplinari con background nel Cirque du Soleil e in The 7 Fingers, nasce People Watching, collettivo creativo con base a Montréal, fondato durante l’isolamento globale del 2020 per indagare nuove forme di connessione scenica. La loro ricerca fonde acrobazia contemporanea, teatro fisico, coreografia e immagini in movimento in esperienze ibride, intense e poetiche.

Lo spettacolo Play Dead ha debuttato in Canada nel 2023, ottenendo il “Premio Coup de Cœur” nell’ambito del Festival Quartiers Danses di Montréal. Dal 2024 è stato presentato alle platee europee e internazionali, toccando oltre 10 Paesi per un totale di più di 200 repliche.

Il tour italiano si concluderà al Teatro Asioli di Correggio il 3 marzo .

Lo spettacolo

Ambientato in un universo di trappole domestiche e storie intrecciate, “Play Dead” mette in scena gli aspetti meravigliosi, contorti e a volte gioiosamente ridicoli dell’esperienza umana. Attraverso il suo dinamico ibrido di acrobazie, movimento e teatro fisico, lo spettacolo propone una cronaca surreale del quotidiano, celebrando l’assurdità del banale e l’incontenibile desiderio di contatto e intimità, come in una danza sull’ultima canzone prima della fine della festa, in continuo equilibrio tra la gioia giocosa (play) e l’imprevedibile dolore (dead).

Play Dead non racconta una storia lineare, ma propone un mosaico di frammenti: momenti familiari e inquieti, grotteschi o teneri, che si trasformano in immagini potenti attraverso un linguaggio scenico fluido e multidisciplinare. Con uno stile che celebra l’assurdo, la fragilità e l’energia vitale, lo spettacolo è un’ode alla resistenza creativa: come una festa che non vuole finire, Play Dead ci invita a vivere fino in fondo ogni istante – anche quando sembra già passato.