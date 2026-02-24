Fuga di gas da una conduttura stradale oggi a Molinella

Intorno alle 15:30 tre squadre di vigili del fuoco del Comando di Bologna sono intervenute in via Risorgimento a Molinella a causa di una fuga di gas dalla conduttura stradale, durante l’esecuzione di lavori nella pubblica via.

I vigili del fuoco con il personale di Hera hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona verificando l’assenza di sacche di gas, anche all’interno delle abitazioni contigue. Nessun occupante è stato evacuato. Presenti sul posto anche i carabinieri di Molinella.