De Lucia a Castelfranco Emilia, appuntamento il 27 febbraio in biblioteca

Castelfranco Emilia
Proseguono gli appuntamenti culturali della rassegna “Fai la Cosa Giusta” con un incontro di alto livello: venerdì 27 febbraio alle ore 20.30, presso la sala “Gabriella Degli Esposti” della Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia, sarà ospite Maurizio De Lucia, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. A dialogare con lui sarà il giornalista Pierluigi Senatore, in un incontro che prenderà spunto anche dal libro “La Cattura. I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia” (Feltrinelli, 2023), scritto da De Lucia insieme a Salvo Palazzolo, per poi approfondire l’evoluzione delle organizzazioni mafiose nel nostro Paese.

«Ospitare a Castelfranco Emilia il Procuratore Maurizio De Lucia – dichiara il sindaco Giovanni Gargano – significa offrire alla nostra comunità un momento di confronto di alto profilo sui temi della legalità, della giustizia e del contrasto alla criminalità organizzata. La cultura è anche questo: creare spazi pubblici in cui comprendere i fenomeni complessi e rafforzare la consapevolezza civica. In un tempo in cui le mafie cambiano pelle, conoscere è il primo passo per non abbassare la guardia, e noi a Castelfranco Emilia lo stiamo facendo». L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: cultura@comune.castelfranco-emilia.mo.it.

 

















