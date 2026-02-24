martedì, 24 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaCacciatore di frodo in periodo di divieto generale denunciato dalla Polizia Locale...





Cacciatore di frodo in periodo di divieto generale denunciato dalla Polizia Locale della Città metropolitana durante una operazione antibracconaggio

BolognaCronaca
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si è conclusa con una denuncia e il sequestro dell’arma la giornata di caccia di frodo di un bracconiere sorpreso dagli agenti della Polizia locale metropolitana nel territorio di Pianoro. A suo carico l’accusa di caccia alla lepre in periodo di divieto generale; sequestrata anche la selvaggina.

Il fatto risale ai giorni scorsi, nell’ambito delle costanti attività di tutela del patrimonio faunistico e dell’ambiente. Durante un ordinario servizio di vigilanza venatoria, una pattuglia in perlustrazione ha individuato un soggetto in assetto di caccia all’interno di un’area dedicata all’addestramento dei cani, notando da una posizione sopraelevata il tentativo dell’uomo di occultare un esemplare di lepre appena abbattuta tra la fitta vegetazione. Il fatto risulta particolarmente grave in quanto l’abbattimento è avvenuto in un periodo di divieto generale, essendo la caccia alla lepre ufficialmente chiusa sin dal mese di dicembre.

Nonostante il tentativo del soggetto di sottrarsi al controllo accelerando il passo verso il folto della boscaglia e ignorando inizialmente le intimazioni degli agenti, dopo un inseguimento a piedi di circa cento metri gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo. Una volta raggiunto e messo in sicurezza, il personale della Polizia Locale metropolitana ha proceduto al controllo dell’arma e della selvaggina, accertando che la carcassa della lepre era ancora calda e sanguinante, a conferma del recentissimo e illegittimo abbattimento. Il trasgressore ha poi ammesso le proprie responsabilità agli agenti, i quali hanno proceduto al sequestro del fucile e del capo di selvaggina, trasferendo poi l’attività negli uffici di zona per la redazione degli atti di rito e la formale denuncia.

“Questo intervento sottolinea ancora una volta il ruolo cruciale della Polizia Locale della Città metropolitana nel presidio del territorio e nella repressione di illeciti, garantendo il rispetto del calendario venatorio a salvaguardia del patrimonio faunistico comune”, ha dichiarato Franco Cima, consigliere metropolitano delegato ai Piani di controllo della fauna selvatica.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.