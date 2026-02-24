martedì, 24 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna: picchia l'addetto alla sicurezza dopo aver asportato 16 confezioni di biscotti





Bologna: picchia l’addetto alla sicurezza dopo aver asportato 16 confezioni di biscotti

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 40enne senegalese, senza fissa dimora, per rapina impropria. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri in flagranza di reato, mentre controllavano via Irnerio. Al passaggio dell’autoradio, l’attenzione dei militari è stata richiamata da una colluttazione tra due persone davanti a un supermercato.

I Carabinieri sono intervenuti e dopo aver riportato la calma tra le parti hanno rilevato che uno dei due soggetti, identificato nel 40enne senegalese, aveva preso a pugni l’addetto alla sicurezza per garantirsi la fuga dopo aver asportato 16 confezioni di biscotti alla cioccolata dagli scaffali del locale. A quel punto, il 40enne senegalese, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di droga, è stato accompagnato in caserma, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.