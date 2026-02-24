martedì, 24 Febbraio 2026
Anas ha riaperto al traffico la galleria “Seminario”, sulla statale 63 a Carpineti

Anas ha riaperto al traffico la galleria “Seminario”, sulla strada statale 63 “del Valico del Cerreto” a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia.

Dopo lo spegnimento dell’incendio avvenuto ieri in seguito a un incidente, Anas ha avviato immediatamente le attività di ispezione, sia della struttura che degli impianti della galleria, per valutare i danni subiti.

La scorsa notte sono stati avviati i primi interventi di ripristino degli impianti danneggiati, mentre nel corso della mattinata di oggi i tecnici Anas hanno eseguito il ripristino del manto stradale oltre a condurre ulteriori ispezioni approfondite della galleria che hanno dato esito positivo.

La circolazione è ora ripristinata in entrambe le direzioni senza limitazioni.

















