33enne ferito a colpi di arma da fuoco nel bolognese, un arresto

Zola Predosa – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Casalecchio di Reno, hanno arrestato un 39enne bolognese, residente a Casalecchio di Reno. L’arresto è stato eseguito durante un intervento dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti accaduti intorno alle ore 22:30 del 23 febbraio 2026 per strada, davanti all’abitazione di un 33enne, rimasto gravemente ferito da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da uno sconosciuto. Trasportato d’urgenza in una struttura sanitaria, il malcapitato è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Le indagini avviate dai Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato all’arresto del 39enne bolognese per detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’uomo, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare e veicolare. Le operazioni di ricerca svolte nell’autovettura del soggetto, hanno consentito di trovare uno zaino contenente una pistola semiautomatica calibro 9×19 mm con numero di matricola abraso, una confezione di plastica contenente 98 cartucce dello stesso calibro e un altro sacchetto con all’interno un’altra settantina di cartucce, di cui 70 calibro 9 mm, 1 calibro 7,65 mm e un’altra calibro 38 Special.

Informato della situazione, il 39enne non ha fornito alcuna spiegazione ed è stato arrestato dai Carabinieri. Su disposizione del Pubblico Ministero di Turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, l’arrestato è stato tradotto in carcere e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.