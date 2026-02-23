Viabilità, mercoledì 25 febbraio riapre il varco tra piazza Verdi e via Petroni con alcune limitazioni

Mercoledì 25 febbraio, riaprirà al transito veicolare il varco tra piazza Verdi e via Petroni con alcune limitazioni stabilite dall’ordinanza al traffico.

La chiusura era in atto dallo scorso 15 gennaio, a seguito di un sinistro stradale e successivo sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che resero necessaria la chiusura di via Petroni all’incrocio con piazza Verdi e del tratto di piazza Verdi dalla prossimità dell’incrocio con via Zamboni alla stessa via Petroni, per inagibilità dei fabbricati del civico 38 di via Petroni e del civico 4 di piazza Verdi.

Dopo l’ultima perizia tecnica, si provvederà quindi alla riapertura adottando i seguenti provvedimenti al traffico veicolare:

piazza Verdi, corsello di accesso a via Petroni, transito vietato ai veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate, larghezza superiore a 2.50 metri e con altezza superiore a 4.20 metri

piazza Verdi, corsello di accesso a via Petroni, limite massimo di velocita’ 10 km/h

via Petroni, all’incrocio con piazza Verdi, interruzione della pista ciclabile con direzione verso piazza Verdi

La navetta C, in direzione Cestello/Piazza Minghetti, rimane quindi deviata sul percorso: via Irnerio, viale Filopanti, via San Vitale e piazza Aldrovandi. In direzione del parcheggio Tanari è regolare.