Semina il panico in un supermercato della Bassa reggiana: 36enne denunciato dai carabinieri

N l pom er ig gi o d e l 20 febbraio, un u o mo di 36 a nn i di o r igini ghanesi e pr iv o di f issa d im ora , ha s em i n ato il cao s all’ i nte rn o d i un sup e rm e r c at o di R e gg i olo , ma ni f e st ando u n e v i d e n t e stato d i a gi ta zio n e . A r m at o di un tubo di ferro, avrebbe prof e r ito fr a si sc o n n e sse e mi n acc i o se, cr e a n do p a ur a e scompiglio tra i c l i en ti e i l pers o n a le. D ur a nte l ‘a cca dut o , l ‘uo mo a vr e bb e a ggr e d i to un cli e nt e co l pen d o lo c o n a lc un i p ugn i e pro v oc a ndog l i les i o n i l i ev i . S u cces s ivamen t e , all ‘e s ter no d e ll’ e ser c izi o c o mmerc i a le , a vr e b be da nn e gg i at o un’au t o con ca lc i e pugni. erun umo dii die proracaoi unoloniandoi atao diavrebbeitoti edutto une colci e pronoleconlc

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Gua s ta lla , all e rtat i dal la s egnal a z i o ne d e l pe r so n al e del s up e rme r ca to tr a m i te la C ent r al e Op e ra ti v a d el 112. U n a volta a r r ivati , i m ilit ari hanno trov ato l ‘indivi d u o a ncora in stato di a g i ta zion e n e l p arc hegg i o , mentr e c o n t i n uav a a mi n acc i a r e le p e r s on e p r e se n ti . G raz ie al l o ro t em p e s t iv o in terv e nto, è st a to p oss i b i le i nte r r o m p er e l a c o ndotta v iol e n ta, m et te re al s i cu ro i pr e s e n ti e tr a n qu i ll i zza r e l ‘u o mo.