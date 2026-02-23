Semina il panico in un supermercato della Bassa reggiana: 36enne denunciato dai carabinieri

Dopo aver ristabilito l’ordine, i militari hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza interna ed esterna al supermercato. Le immagini hanno confermato quanto denunciato: l‘uomo aveva aggredito un cliente dentro il negozio e, dopo essersi momentaneamente allontanato, era tornato con un tubo di ferro recuperato all’esterno per continuare a intimidire i presenti. La situazione è stata risolta anche grazie alla collaborazione di altri avventori che hanno contribuito a disarmarlo. Il sospettato è stato successivamente accompagnato presso il Comando Compagnia di Guastalla per ulteriori accertamenti. Al termine delle procedure di identificazione e accertamento, il 36enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per i reati di percosse, porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.
Le indagini preliminari proseguiranno per ulteriori approfondimenti volti a eventuali sviluppi giudiziari.