Nuove aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe di Castel San Pietro per il rinnovo delle Carte d’Identità Elettroniche

Il Comune di Castel San Pietro Terme informa la cittadinanza che sono state programmate nuove aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe dedicate al rinnovo e al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Le aperture si terranno nelle seguenti date:
Sabato 14 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Sabato 21 marzo, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Sabato 18 aprile, dalle ore 8:00 alle ore 12:00
Le giornate straordinarie sono finalizzate a offrire ulteriori opportunità di accesso al servizio, agevolando i cittadini nella programmazione anticipata del rinnovo del documento, anche in vista della cessazione di validità della carta d’identità cartacea dal 3 agosto 2026.
Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione online tramite il sito istituzionale del Comune:
www.comune.castelsanpietroterme.bo.it
Non sarà possibile presentarsi senza appuntamento.
È inoltre richiesto il pagamento anticipato tramite PagoPA, da effettuare accedendo alla sezione dei pagamenti spontanei presente sul sito comunale.
Il giorno dell’appuntamento sarà necessario presentarsi con la ricevuta di pagamento.
Parallelamente alle aperture straordinarie, sono state rese disponibili ulteriori date di appuntamento grazie all’attivazione del secondo sportello dedicato alla CIE, operativo tutti i giorni della settimana. L’ampliamento dell’offerta consente un incremento significativo della capacità di evasione delle richieste, favorendo una gestione ordinata e anticipata dei rinnovi.
L’iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione costante verso i bisogni della cittadinanza e nella volontà di offrire strumenti concreti per consentire a tutti di rinnovare il documento con adeguato anticipo, evitando criticità legate all’approssimarsi delle scadenze.
L’Amministrazione comunale prosegue così nell’impegno organizzativo volto a migliorare l’accessibilità ai servizi demografici, ampliando in modo strutturale le disponibilità di appuntamento e garantendo una risposta puntuale alle esigenze del territorio.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale del Comune o contattare l’Ufficio Elettorale ai numeri: 051 6954100 – 051 6954110