La mezza maratona d’Italia 2026 “Memorial Enzo Ferrari”

L’attesa si fa alta nei Comuni che accoglieranno una delle competizioni di punta del calendario podistico del 2026, in cui il connubio fra il Cavallino Rampante e il territorio si conferma una unione solida fatta di tradizione, passione e visione. L’ultimo weekend di marzo la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, organizzata da RCS Sports & Event e di cui Ferrari è hosting partner, attraverserà Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, e farà sognare e battere i cuori di tutti i presenti ben oltre i 15 mila giri al minuto: i runner sulla linea di partenza come i loro accompagnatori, ma anche i tantissimi spettatori e tifosi vivranno insieme un momento di sport e festa nei luoghi del mito scoprendone le bellezze e l’unicità. La nuova edizione della manifestazione si avvicina al sold out con record di iscritti su tutte le distanze: più di 15 mila iscritti con una impennata di partecipazioni dall’estero, ben un terzo del totale.

Oggi presso il Museo Enzo Ferrari di Modena, alla presenza di Luca Onofrio Responsabile Mass Events per RCS Sports & Events, Luigi Zironi Sindaco di Maranello, Luca Busani Assessore all’Ambiente di Fiorano Modenese, Giulia Bosi Assessora allo Sport di Formigine, Andrea Bortolamasi Assessore allo Sport e Giovani di Modena, Emilio Mori per il Coordinamento Podistico Modenese e Martina Fogagnolo Marketing Manager Brooks Italia sono stati svelati il percorso di gara rinnovato e le tre maglie ufficiali, realizzate in collaborazione con Brooks Running, in qualità di sponsor tecnico.

La comunità locale si conferma al centro dell’iniziativa: il ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner, al netto dei costi organizzativi, sarà devoluto a supporto di progetti di riqualificazione delle attrezzature sportive delle scuole dei Comuni coinvolti nel percorso di gara.

Una linea rossa che unisce

L’eccezionalità del percorso rende l’esperienza indimenticabile e caratterizza in maniera indelebile la Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari all’interno del panorama delle corse su strada e soprattutto negli animi degli appassionati.

L’intero tracciato è il racconto della storia che unisce il cuore pulsante della Ferrari ai territori circostanti. Una storia che è l’evoluzione di un sogno nato nel lontano marzo 1947. Fu proprio a marzo, infatti – quasi ottanta anni fa – che uscì dalla fabbrica di Maranello la prima vettura con il marchio del Cavallino Rampante. Maranello, Fiorano, Formigine, Modena saranno il palcoscenico di uno spettacolo dove corsa e velocità la faranno da padrone e si apriranno in una tre giorni di festa condivisa e accogliente per tutti -atleti, famiglie, tifosi e dipendenti.

Il cuore pulsante di tutte e tre le distanze, 21Km, 10Km e la Family Run da 5 Km, sarà lo stabilimento Ferrari. Le gomme delle suole si scalderanno alla partenza, uguale per tutti, di fronte al Museo Ferrari a Maranello, pronte ad attraversare le piste del sogno. Il primo passaggio sarà sulla storica Pista di Fiorano per poi dirigersi sull’asfalto del neonato circuito e-Vortex, realizzato in pochi mesi per i collaudi delle Ferrari per garantire una valutazione ancor più oggettiva delle performance, contribuendo anche a ridurre l’impatto sulla viabilità del territorio: qui l’esperienza per i runner sarà indimenticabile con il passaggio attorno alla innovativa parabolica. Da qui si rientrerà di nuovo nell’attiguo storico circuito di Fiorano, roboante teatro dei test su pista.

Il percorso si dirigerà poi verso la Scuderia Ferrari, dove nascono le monoposto di Formula 1, per poi dirigersi e attraversare l’ingresso storico dello stabilimento. Di corsa, o forse con qualche “pit stop” per scattare foto ricordo, gli atleti sfileranno sul viale Enzo Ferrari, asse centrale che attraversa la cittadella aziendale. Correre su questo viale significa varcare una soglia simbolica: è il cammino che porta dal cuore produttivo alla città, dal mondo Ferrari alla comunità che la ospita. Il passaggio sarà un vero e proprio viaggio dentro l’identità Ferrari, tra architetture firmate da grandi maestri dell’architettura del Novecento e viali che raccontano e testimoniano decenni di avanguardia ingegneristica e tradizione manifatturiera. Non mancherà il passaggio davanti all’avveniristico e-Building, testimonianza della innovazione continua del marchio.

Lasciato il complesso Ferrari, la gara proseguirà ancora attraverso Maranello e Fiorano Modenese. Per i runner della 21Km, si proseguirà verso Modena lungo un itinerario ricco di suggestioni, tra cui Formigine e il suo castello, per poi entrare in città con uno sguardo al meraviglioso centro storico e alla Torre Ghirlandina. La gara terminerà di fronte al Palazzo Ducale, dove i maratoneti potranno spendere l’ultimo fiato per arrivare alla finish line. Una linea rossa di 21,097 km dove ogni metro percorso rimarrà impresso come ricordo indelebile nella mente di tutti i runner partecipanti.

Le maglie ufficiali e l’iconica identità della gara

Non solo percorso, ma anche identità visiva forte e riconoscibile, in linea con tutta la comunicazione, a rendere omaggio alla iconica gara: durante la conferenza stampa sono state presentate le maglie ufficiali dell’edizione 2026, firmate Brooks Running, partner tecnico della manifestazione. Un design che interpreta i valori di performance, precisione e stile che caratterizzano questi luoghi, declinato in una maglia per la mezza maratona e nelle versioni dedicate alle distanze di 10 e 5 km.

Ogni maglia rappresenta il simbolo del viaggio che il runner sta per vivere e diviene un tributo grafico ai territori attraversati raccontati con linee e colori distintivi: il rosso richiama la passione e la velocità, in omaggio al mondo delle “rosse”, mentre il giallo e il blu rappresentano un riferimento diretto ai colori della città di Modena. Dalla 5 km, inclusiva e vivace, alla 10 km, dinamica ed energica, fino alla 21 km, la sfida regina dal carattere e colore iconico e deciso, ogni maglia incarna spirito, velocità e determinazione, trasformando la gara in un segno da indossare con orgoglio.

I partner

Molti i Partner che hanno scelto di correre con RCS Sports & Events la Mezza Maratona d’Italia. Le istituzioni la Provincia di Modena, i Comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Modena, ma anche la Federazione Italiana Atletica Leggera sotto la cui egida si svolge l’evento, OPES (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) e FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali). Fondamentali per il loro supporto oltre al partner tecnico Brooks Running, gli sponsor Cetilar Nutrition (Sport Nutrition Partner), Fiat (Mobility Partner), Acqua Panna (Official Mineral Water), Dole (Official Supplier) e Kerakoll (Official Supplier) e i media partner Gazzetta di Modena e Radio Bruno.

I Volontari in prima linea

Un ruolo rilevante nel percorso di coinvolgimento del territorio sarà svolto dal Coordinamento Podistico Modenese, che riunisce circa sessanta società sportive del territorio, gli Enti di Promozione Sportiva, il CSV Terre Estensi e molte realtà del terzo settore che collaboreranno con RCS Sports & Events per il recruiting e la gestione di più di trecento volontari a supporto della logistica dell’evento. Un lavoro condiviso che valorizza il movimento sportivo locale e rafforza il legame tra la manifestazione e la comunità del modenese – e non solo – chiamata a essere parte attiva della Mezza Maratona d’Italia dal forte richiamo nazionale e internazionale.

La call a partecipare è ancora aperta, per informazioni https://mezzamaratonaditalia.it/diventa-volontario/.

Come ricorda la celebre frase di Enzo Ferrari “Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere”,

questa edizione della Mezza Maratona d’Italia dal 27 al 29 marzo prossimi sarà un concentrato di passione ed emozioni allo stato puro tutto da vivere in prima persona per tutti, fuori o dentro il percorso di gara.

Guida alle corse, orari di partenza

5 km – sabato 28 marzo ore 15.00

21 km – domenica 29 marzo ore 9.30

10 km – domenica 29 marzo ore 10.30

Dichiarazioni

Luca Onofrio, Responsabile Mass Events per RCS Sports & Events: «Siamo orgogliosi di organizzare l’edizione 2026 della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari “con l’ambizione di costruire un evento unico nel panorama italiano e internazionale. Il nostro obiettivo è far vivere ai runner un’esperienza che vada oltre la gara, permettendo loro di correre in luoghi iconici che raccontano un patrimonio industriale e culturale riconosciuto nel mondo. Grazie alla collaborazione con Ferrari, in qualità di hosting partner, apriremo le porte a location straordinarie, dalla Pista di Fiorano al nuovo circuito Ferrari e-Vortex, offrendo un’opportunità esclusiva che rende questa manifestazione davvero irripetibile.

Non solo una competizione di un giorno, ma un weekend unico e speciale con anime diverse capace di includere tutti. Vogliamo che sia un evento in cui le persone si sentano accolte, sia dal punto di vista agonistico e sportivo, sia come parte di una grande festa collettiva che coinvolge l’intero territorio. In quest’ottica, tra le novità dell’edizione 2026, il Villaggio che sarà aperto dalle 10 alle 20, da venerdì a domenica, diventando uno spazio vivo e inclusivo. Si inizierà a correre già sabato 28 marzo con la 5 km, aperta a famiglie e bambini, per dare a tutti la possibilità di essere parte di questo appuntamento. Domenica 29 marzo alle 9.30 prenderà il via la mezza maratona, seguita alle 10.30 dalla partenza della 10 km.

L’auspicio è che ogni partecipante viva un’esperienza così coinvolgente da non vedere l’ora di iscriversi all’edizione successiva, contribuendo a far crescere nel tempo una manifestazione che ambisce a diventare sempre più un punto di riferimento stabile e riconoscibile nel calendario nazionale e internazionale».

Luigi Zironi, Sindaco di Maranello: “Quest’anno la Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari coinvolgerà Maranello per un intero week-end: gli atleti, le loro famiglie e coloro che vorranno cimentarsi nei due percorsi non competitivi avranno l’occasione di passare un po’ di tempo sul nostro territorio, dove la passione per i motori, i paesaggi e il buon cibo offrono esperienze uniche. Faremo del nostro meglio per supportare gli organizzatori nell’accoglienza delle migliaia di persone previste, con l’aiuto prezioso di sponsor e volontari ai quali vanno i nostri ringraziamenti più sinceri. Sarà una grande festa dello sport e Maranello è orgogliosa di esserne il cuore pulsante”.

Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese – rappresentato in conferenza stampa dall’Assessore Sport, Ambiente Luca Busani: “Anche quest’anno l’attesa manifestazione sportiva della Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari e degli altri percorsi podistici, permetteranno a migliaia di atleti e appassionati di partecipare con la propria presenza del fenomeno Ferrari.

L’iniziativa tiene insieme aspetti importantissimi, tra cui quello della restituzione di valore in sport e sani stili di vita nei territori interessati dal passaggio della corsa e per questo non possiamo che essere onorati e orgogliosi di esserne parte, con la fantastica vetrina della nuova pista e-Vortex, sorta accanto al circuito storico“.

Elisa Parenti, Sindaca di Formigine – rappresentata in conferenza stampa dall’Assessora allo sport Giulia Bosi: “Per la nostra città è un onore accogliere i tantissimi partecipanti di questo appuntamento unico, capace di coniugare sport, passione e solidarietà. Il dato sulle iscrizioni, con un terzo dei runner provenienti dall’estero, conferma la grande forza attrattiva del nostro territorio e delle sue eccellenze. Un ringraziamento sentito va a RCS Sports & Events per l’organizzazione e a Ferrari, hosting partner della manifestazione. È inoltre fondamentale sottolineare il valore sociale dell’iniziativa: il ricavato sarà destinato ai Comuni coinvolti per riqualificare strutture e attrezzature sportive, confermando ancora una volta lo sport quale beneficio concreto e duraturo per tutta la comunità”.

Andrea Bortolamasi, Assessore di Modena con deleghe a Cultura, Industrie culturali e creative, Turismo, Centro storico, Promozione della città, Sport, Politiche giovanili: “Modena è città di sport e la Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari si inserisce nel calendario di eventi e appuntamenti sportivi di alto livello; non solo sport, ma anche promozione del territorio, solidarietà, grazie anche all’impegno di Ferrari, che supporta questo progetto. Una festa, per tutti e tutte, resa possibile dal grande lavoro di squadra tra partner pubblici e privati“.

Emilio Mori, rappresentante del Comitato Podistico Modenese e membro del Comitato direttivo: “La Mezza Maratona d’Italia Memorial Enzo Ferrari rappresenta per noi molto più di una competizione sportiva: è un progetto di territorio, un investimento sociale e culturale che parla di identità, appartenenza e visione. Siamo orgogliosi di contribuire a un evento che porterà migliaia di persone a vivere la nostra provincia non solo correndo, ma respirandone la storia, le tradizioni e l’eccellenza che la contraddistinguono.

Come Comitato Podistico Modenese ci siamo assunti la responsabilità di costruire ponti: tra associazioni sportive, enti di promozione, polisportive, gruppi spontanei e realtà del terzo settore. Crediamo che lo sport debba essere uno strumento di coesione e crescita collettiva. Inclusività, per noi significa coinvolgere, ascoltare e valorizzare ogni energia disponibile. Vogliamo che questa manifestazione sia una grande festa popolare, capace di unire istituzioni, volontari, atleti e cittadini in un’unica direzione: promuovere il nostro territorio attraverso i valori più autentici dello sport”.

Martina Fogagnolo, Marketing Manager Brooks Italia: “Per noi di Brooks è un orgoglio rinnovare questa partnership con la Mezza Maratona d’Italia, una gara simbolica, capace di fondere la passione per la corsa con il fascino di luoghi iconici per sport e performance. Brooks si ritrova in questa energia. Da sempre, infatti, punta a ispirare e accompagnare ogni runner, dall’allenamento alla gara, con prodotti ad alto valore tecnico, per garantire loro comfort e affidabilità, passo dopo passo.

Le maglie ufficiali 2026 incarnano proprio questo obiettivo: tessuto di alta qualità e un design che omaggia i luoghi attraversati e i loro colori distintivi – il rosso e il nero della passione e della velocità, il giallo e il blu legati a Modena – trasformando l’esperienza di gara in un segno distintivo da indossare con fierezza.

Saremo presenti come sempre con cheering point lungo il percorso e momenti di preparazione; al Running Show con la personalizzazione delle maglie, che l’anno scorso ha avuto grande successo con oltre 1.500 capi personalizzati. Non mancheranno poi la possibilità di testare i prodotti e il supporto dei nostri tecnici, per aiutare ciascuno a trovare la soluzione più adatta”.