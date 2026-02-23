lunedì, 23 Febbraio 2026
In diecimila al Carnevale di Piumazzo. Grande successo per la 55esima edizione

Castelfranco Emilia
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 55esima edizione del Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo, che nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 febbraio ha richiamato oltre 10mila persone, di cui molte fuori città, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e sentiti del territorio.

Undici i carri allegorici protagonisti dell’edizione 2026: la Banda di Mat & trampolai con “I Sunee”, la Fiacca con “Il Bosco Incantato”, Chi Divers con “Diversamente Eroi”, i Sdaz con “Le Fantasie di Alice”, gli Intoccabili con “Le Nostre Fiabe”, la Parrocchia di Calcara con “Le Avventure di Stitch”, il Gatto e la Volpe con “Gli Dei dell’Olimpo”, Xmasfest con “Minions”, la Compagnia delle Frappe con “Il Trono”, il Gruppo Baby Omars con “La Farmacia” e Turrini Franco con “Il Castello di Frank”. Presenti anche i gruppi a piedi dei 3P Junior con il tema “I Puffi” e i Bears Brothers con “Bears-Scout”.

L’edizione 2026 è stata inoltre caratterizzata da un passaggio istituzionale significativo: è la prima edizione dopo che il Consiglio comunale di Castelfranco Emilia ha approvato la mozione che riconosce il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo come bene culturale di valore storico e simbolico, delibera approvata lo scorso giugno. «Il Carnevale di Piumazzo è un momento che unisce e coinvolge ed è capace di portare nelle strade un entusiasmo che prescinde dall’età. Dietro ogni carro ci sono mesi di impegno e passione: è grazie a questa energia collettiva che l’appuntamento continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo viva una tradizione che parla a tutti. Grazie a chi ha permesso, anche quest’anno, lo svolgersi dell’evento, i cui risultati sono straordinari», commenta il sindaco Giovanni Gargano.

















