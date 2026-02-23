Cultura, Emilia-Romagna e Toscana, al via una stagione di rinnovata collaborazione tra le due Regioni

La cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale come leve fondamentali di sviluppo civile, economico e sociale, non solo in termini di produzione artistica, ma anche di coesione territoriale.

Sulla base di questa visione strategica comune, si è svolto oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, il primo incontro istituzionale tra l’assessora alla Cultura e Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, e l’assessora, collega di deleghe per la Regione Toscana, Cristina Manetti, nominata pochi mesi fa nella nuova Giunta guidata dal presidente Eugenio Giani.

L’appuntamento ha rappresentato la volontà di rinnovare il dialogo diretto e costruttivo tra le due Amministrazioni, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la collaborazione su temi culturali di interesse comune. Nel corso del confronto è emersa una piena sintonia di vedute sulle priorità che caratterizzano oggi il settore: dalla valorizzazione del patrimonio diffuso alle politiche per lo spettacolo dal vivo, dal sostegno alle filiere creative alle strategie per garantire un accesso sempre più ampio, inclusivo e partecipato alla cultura. Al centro dell’incontro anche le preoccupazioni condivise sulle scelte del Governo nazionale, in particolare per quanto riguarda gli ambiti dello spettacolo dal vivo e del cinema.

Allegni e Manetti hanno ribadito l’importanza di politiche capaci di sostenere gli operatori, le imprese culturali, gli artisti e i territori, al fine di difendere e promuovere un modello di intervento che riconosca il ruolo strategico della cultura in ogni comunità.

Emilia-Romagna e Toscana intendono dunque rafforzare e intensificare la collaborazione già esistente, mettendo a sistema esperienze, progettualità e buone pratiche maturate negli anni nei rispettivi territori. Il confronto proseguirà con incontri periodici; si lavorerà anche per progettare iniziative interregionali e fare fronte comune nelle sedi istituzionali competenti per la tutela del sistema culturale e la promozione di politiche coordinate a sostegno delle arti e della creatività.