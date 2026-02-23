Al via a Novi di Modena la quarta edizione del ‘Novi Music Festival’

Al via sabato 28 febbraio la quarta edizione del Novi Music Festival, la rassegna musicale inaugurata nel 2023 dal Comune di Novi di Modena, con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, per portare nel capoluogo e nelle frazioni una serie di concerti che si caratterizzano per la varietà dei generi e la qualità dei programmi presentati.

Anche nel 2026 il direttore artistico Massimo Malavasi ha scelto di riproporre la formula che ha riscosso tanto successo nei tre anni precedenti, ossia presentare concerti di generi diversi che coniughino qualità e fruibilità per un vasto pubblico.

I concerti quest’anno saranno cinque, con un appuntamento in più rispetto alla collaudata formula dei quattro concerti per quattro sabati di marzo, con apertura anticipata a sabato 28 febbraio con il primo concerto a Rovereto sulla Secchia, per concludere il Festival sabato 28 marzo nel capoluogo.

Il Festival si apre quindi sabato 28 febbraio nella sala “Tina Zuccoli” di Rovereto sulla Secchia con la straordinaria voce jazz di LUISA COTTIFOGLI e la chitarra di GABRIELE BOMBARDINI che presenteranno “RUMI’, VIAGGIO IN UNA ROMAGNA INCANTATA”, un progetto musicale che fonde tradizione e contemporaneità in un concerto per voce, chitarra e live electronics. Nomination al “Premio Tenco”, il disco e il progetto “Rumì” sono stati insigniti del “Premio Imola in Musica”.

Si prosegue a Novi di Modena sabato 7 marzo nella sala “E. Ferraresi” con Roberto Fuccelli e il FUCCELLI FISARMONY JAZZ QUINTET con un concerto dal titolo “IL JAZZ INCONTRA LA FISARMONICA”. Strumento inconsueto nella musica jazz, la fisarmonica diventa protagonista di questo concerto che vede l’incontro delle melodie swing, del tango argentino e di ritmi latino americani, anche grazie alla voce e alla fisarmonica della giovanissima e talentuosa Sara Moretti, reduce dal grande successo riscosso nell’ultima edizione di Umbria Jazz.

Appuntamento d’eccezione sabato 14 marzo nella Chiesa di Sant’Antonio in Mercadello, con uno dei più grandi capolavori della musica di tutti i tempi: il CORO ESTUDIANTINA di Cremona, esegue la MESSA DA REQUIEM di WOLFGANG AMADEUS MOZART, ultima composizione del genio di Salisburgo e considerata il suo testamento spirituale.

Altro imperdibile appuntamento con la grande musica classica sabato 21 marzo nella sala “E. Ferraresi” a Novi con IL VIOLINO ROMANTICO. Il violinista ALESSIO BIDOLI, affermato virtuoso dello strumento, e il pianista LUIGI MOSCATELLO, presentano un omaggio alla grandezza del repertorio ottocentesco per violino, dalla sonata di Johannes Brahms al concerto di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Come nelle precedenti edizioni, il Festival si chiude a Novi con un concerto del compositore e pianista MASSIMO MALAVASI. Il 28 marzo, nella sala “E. Ferraresi” in programma i NUOVI INTRECCI SONORI, una selezione delle più recenti composizioni strumentali e vocali del musicista, caratterizzate da una sempre più profonda connessione fra musica classica e jazz, come sempre accompagnato da ARMONYA NOVA ENSEMBLE.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito e hanno inizio alle 20.45.