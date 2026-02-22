Incendio di un garage in via Paradisi a Reggio

Intorno alle 11:00 i Vigili del fuoco sono intervenuti in città per l’incendio di un garage in via Paradisi al civico 10. Le fiamme hanno annerito masserizie varie. Sul posto, oltre ai pompieri con due squadre, i carabinieri. Le cause che hanno provocato l’incendio non si sono potute accertare.
