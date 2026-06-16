Tornano i balli in piazza a San Lazzaro con due serate di musica e divertimento

A San Lazzaro tornano i balli in piazza: due serate per ritrovarsi, ascoltare musica dal vivo e ballare insieme sotto il segno dell’estate. Sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle 20.30, il programma di “Vivere San Lazzaro” porta nel cuore della città in Piazza Braccci un doppio appuntamento dedicato alla musica, al divertimento e alla voglia di stare all’aperto.

Si parte sabato 20 giugno con “Fantasy Rock – The Crazy Bop e dj Sauro”, un viaggio sonoro negli anni Sessanta tra swing, boogie woogie e rock and roll. In consolle dj Sauro proporrà le migliori tracce dell’epoca, mentre sul palco arriveranno i Crazy Bop, formazione dell’hinterland bolognese capace di restituire tutta l’energia del rock and roll dal vivo. A completare la serata, l’animazione fantasy rock, pensata per aggiungere un tocco scenografico e coinvolgente a un appuntamento dal sapore vintage. Domenica 21 giugno spazio invece a “Balli in piazza!”, una notte dedicata ai ritmi più caldi degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. Disco, funk, soul e pop saranno protagonisti di un dj set con animazioni, aperto a tutte le età e pensato per trasformare la piazza in un luogo di festa, incontro e condivisione. Un invito semplice e diretto a lasciarsi andare alla musica, senza barriere e senza età.

“Con questi due appuntamenti prosegue il percorso di ‘Vivere San Lazzaro’, il programma che grazie agli spettacoli, alla musica e alle tante occasioni di socialità accompagnerà i sanlazzaresi per tutta l’estate – spiega l’Assessore alla Cultura Juri Guidi –. I balli in piazza del prossimo fine settimana saranno un momento davvero coinvolgente, capace di unire generazioni, linguaggi e gusti differenti, rendendo l’estate sanlazzarese sempre più viva, accogliente e partecipata”.