Rapinano dei minorenni in Piazza Minghetti. La Polizia di Stato di Bologna arresta due giovani

La Polizia di Stato di Bologna nel tardo pomeriggio di ieri, ha tratto in arresto due ragazzi, un cittadino albanese ed un cittadino marocchino, per il reato di rapina aggravata.

Nello specifico, la volante dell’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata in Via Santo Stefano a seguito di una segnalazione giunta da un minorenne, il quale riferiva alla sala operativa che due suoi amici erano appena stati rapinati da due soggetti stranieri nei pressi di Piazza Minghetti, saliti poco dopo a bordo di un autobus con direzione via Santo Stefano. I due autori, infatti, con fare minaccioso hanno intimato le vittime a consegnare i loro beni, nello specifico un pacchetto di sigarette e una banconota da 10 euro.

Gli Agenti hanno immediatamente provveduto a fermare l’autobus, sul quale hanno controllato tre soggetti seduti tra le ultime file del mezzo pubblico, un cittadino albanese del 2006, un cittadino marocchino del 2007 e una ragazza italiana del 2010.

Gli Operatori hanno rinvenuto, a seguito di perquisizione, nella disponibilità di uno dei due ragazzi, il pacchetto di sigarette poco prima sottratto.

Da ulteriori accertamenti è emerso che entrambi i ragazzi stranieri, regolari sul territorio nazionale, sono gravati da precedenti per reati specifici; il ragazzo di origine marocchina risulta peraltro gravato da un avviso orale emesso dal Questore di Bologna il 28 febbraio 2025.

Gli Agenti hanno tratto in arresto i due giovani per il reato di rapina, e tradotto il cittadino albanese presso la locale casa circondariale mentre l’altro ragazzo è stato disposto gli arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida.