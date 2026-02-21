sabato, 21 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseIncidente alpinistico questa mattina sul ripido canale del Monte Giovo, due feriti





Incidente alpinistico questa mattina sul ripido canale del Monte Giovo, due feriti

Appennino ModeneseCronaca
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un incidente alpinistico sul ripido canale del Monte Giovo, noto con il nome un mercoledì da leoni. Il canale è caratterizzato da condizioni di neve e ghiaccio. I protagonisti dell’accaduto erano due alpinisti: un uomo di 32 anni residente nella provincia di Reggio Emilia e un giovane di cui non è nota l’età, domiciliato nella provincia di Modena. Durante lascesa, il primo dei due ha perso lequilibrio e, scivolando, ha trascinato con sé il compagno fino al fondo del canale. Tra i due, il ferito più grave è risultato essere l’alpinista modenese.
Fortunatamente, il suo compagno è riuscito a contattare il numero di emergenza 112, attivando immediatamente le operazioni di soccorso. Sul luogo si sono precipitati la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cimone e un elicottero del 118 proveniente da Pavullo, equipaggiato con verricello e un tecnico del CNSAS a bordo. Un tecnico territoriale del Soccorso Alpino, già presente in zona, ha raggiunto rapidamente i due alpinisti.
L’elicottero, una volta arrivato, ha calato l’équipe d’intervento tramite il verricello, poiché il terreno circostante risultava inadatto all’atterraggio. Il giovane modenese ha riportato un serio trauma alla spalla e al torace. L’anestesista, giunto sul posto, si è occupato della stabilizzazione delle condizioni del ferito e della somministrazione di analgesici per lenire il dolore. Dopo queste operazioni, l’alpinista è stato issato a bordo tramite il verricello e trasportato all’Ospedale di Baggiovara con una diagnosi di media gravità.
















Direttore

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.