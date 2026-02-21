Incidente alpinistico questa mattina sul ripido canale del Monte Giovo, due feriti

Questa mattina, intorno alle 9.30, si è verificato un incidente alpinistico sul ripido canale del Monte Giovo, noto con il nome “un mercoledì da leoni“. Il canale è caratterizzato da condizioni di neve e ghiaccio. I protagonisti dell’accaduto erano due alpinisti: un uomo di 32 anni residente nella provincia di Reggio Emilia e un giovane di cui non è nota l’età, domiciliato nella provincia di Modena. Durante l‘ascesa, il primo dei due ha perso l’equilibrio e, scivolando, ha trascinato con sé il compagno fino al fondo del canale. Tra i due, il ferito più grave è risultato essere l’alpinista modenese.
Fortunatamente, il suo compagno è riuscito a contattare il numero di emergenza 112, attivando immediatamente le operazioni di soccorso. Sul luogo si sono precipitati la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cimone e un elicottero del 118 proveniente da Pavullo, equipaggiato con verricello e un tecnico del CNSAS a bordo. Un tecnico territoriale del Soccorso Alpino, già presente in zona, ha raggiunto rapidamente i due alpinisti.
L’elicottero, una volta arrivato, ha calato l’équipe d’intervento tramite il verricello, poiché il terreno circostante risultava inadatto all’atterraggio. Il giovane modenese ha riportato un serio trauma alla spalla e al torace. L’anestesista, giunto sul posto, si è occupato della stabilizzazione delle condizioni del ferito e della somministrazione di analgesici per lenire il dolore. Dopo queste operazioni, l’alpinista è stato issato a bordo tramite il verricello e trasportato all’Ospedale di Baggiovara con una diagnosi di media gravità.