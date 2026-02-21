Delta Atletica ai Campionati Italiani di Campestre

I Campionati Italiani di Campestre sono in programma questo week-end (21-22 febbraio) nella cornice di Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani: saranno due le formazioni di Delta Atletica a partecipare, la staffetta maschile composta da Fabio Ovi, Andrea Lorenzani, Leonardo Coriani e Marco Casini che correrà la staffetta 4×2km il sabato pomeriggio.

La squadra femminile invece formata da Ludovica Ruozi, Mariavittoria Zanni, Laura Maestri e Rebecca Beretti gareggerà la domenica mattina sulla distanza dei 6km; diversamente dagli uomini quest’ultima sarà valida sia per il piazzamento individuale sia per quello di squadra.

Il presidente Casini oltre, all’allenatore Franco Maffei che da anni cresce gli atleti sassolesi, ringrazia gli sponsor che hanno reso possibile la trasferta: 3’30 running store, effetto Ottico, GR Agency Srls e Digital Live