Violento incendio in un appartamento di via Riva del Garda a Modena

Questa mattina intorno alle 5:00, un violento incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina in via Riva del Garda a Modena. Immediato l’invio sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco di Modena con auto pompa serbatoio, autobotte per il rifornimento idrico e autoscala per il raggiungere dei piani elevati e la verifica delle condizioni di sicurezza esterne, oltre al funzionario di turno per il coordinamento delle operazioni tecniche e strutturali.

All’arrivo delle squadre, le fiamme avevano già interessato parte dei locali dell’abitazione, sprigionando una densa coltre di fumo. Il personale operante è riuscito a contenere il rogo, evitando la propagazione del fuoco alle unità abitative adiacenti.

Una persona rimasta coinvolta nell’incendio, che ha riportato sintomi da intossicazione da fumo, è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del 118, presente sul posto con un’ambulanza, e trasportata al locale nosocomio per le cure del caso.
Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e i rilievi tecnici per determinare le cause del rogo sono tutt’ora in atto (h 8:30). Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per quanto di sua competenza.

















