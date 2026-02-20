venerdì, 20 Febbraio 2026
Università, Orsini: sostenibilità non è un’opzione, ma necessità

BolognaSassuoloUniversità
Tempo di lettura Less than 1 min.
(DIRE) – “La sostenibilità non è un’opzione, né uno slogan. E’ una necessità strutturale”. E’ il monito del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, contenuto nella lectio magitralis pronunciata nell’Aula magna di Santa Lucia dopo aver ricevuto dalle mani del rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, la laurea ad honorem in Architettura.

“Parlare di sostenibilità significa considerare simultaneamente tre dimensioni: ambientale, economica e sociale”, sottolinea Orsini, a lungo presidente di Federlegno, che a fine cerimonia ha brindato con i ragazzi della Goliardia, protagonisti di un siparietto fuori programma e dai contenuti irriverenti.

“Sostenibilità e competitività non sono in contraddizione. Al contrario sono sempre di più due facce della stessa strategia di lungo periodo, perché i territori fragili dal punto di vista ambientale sono anche territori fragili dal punto di vista economico”, sostiene Orsini. “Le aziende più solide, le comunità più resilienti, i distretti più dinamici, hanno tutti una cosa in comune: un’alta qualità delle relazioni umane. Il vero capitale è quello che si costruisce con la capacità delle persone di collaborare”, conclude.
Redazione 1

