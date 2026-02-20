Un weekend di cultura tra poesia e memoria a Fiorano

Nel fine settimana sono due gli appuntamenti culturali organizzati da associazioni del territorio a Fiorano Modenese, con il patrocinio del Comune.

Sabato 21 febbraio 2026, a partire dalle ore 17, torna, in una location inedita la rassegna il “Tè delle 5”. Presso il Salone del pellegrino, a fianco del Santuario di Fiorano, prove di lettura del Cantico dei cantici, con Giampaolo Anderlini, in un incontro di riflessione, poesia e anche preghiera dal titolo “Io sono del mio amato e il mio amato è mio”. L’accompagnamento musicale è di Edda Chiari.

L’iniziativa è organizzato dall’associazione INarte, in collaborazione con l’associazione fotografica Framestorming, il Circolo culturale Nuraghe Pinuccio Sciola e Amici della Musica Nino Rota.

Al termine, come da tradizione della rassegna, il rito del tè, momento di condivisione e convivialità con il pubblico. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Domenica 22 febbraio, sempre alle 17, presso il Centro di via Vittorio Veneto, inizia la rassegna “Incontri al Centro” che si propone di ospitare protagonisti della cultura, del giornalismo, della politica ed anche persone che hanno svolto un ruolo nella nostra società e nell’attualità.

Nel primo appuntamento 2026 l’ospite sarà Gina Giovanardi, che dalla guerra ai giorni nostri, ha attraversato epoche diverse, restando fedele ai propri valori, alla propria idea di famiglia e ai propri obiettivi. Una vita segnata da sacrifici, impegno e perseveranza, che l’hanno portata a raggiungere traguardi importanti. Sarà intervistata da Gian Carla Moscattini; l’accompagnamento musicale sarà curato dai Maestri Gen Llukaci al violino. L’iniziativa è a cura del Comitato Fiorano in festa e Centro culturale Via Vittorio Veneto.