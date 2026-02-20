venerdì, 20 Febbraio 2026
Stazione Bologna centrale: ingresso di via Barozzi chiuso temporaneamente per lavori di manutenzione

Dalle 6.00 di lunedì 23 febbraio alle 23.00 di giovedì 5 marzo non sarà possibile accedere alla stazione di Bologna Centrale dall’ingresso di via Jacopo Barozzi, collegamento pedonale fra viale Masini e il piazzale Est, per interventi di manutenzione nell’area di stazione compresa fra l’atrio le banchine (regolarmente aperti gli altri ingressi pedonali su Piazza delle Medaglie d’Oro e su Viale Pietramellara).

Si precisa che i binari del Piazzale Est, rimarranno comunque accessibili dal marciapiede del binario 1.

I lavori, a cura di Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) consisteranno nella realizzazione di una nuova pavimentazione di quell’area.

L’attività rientra in un più ampio piano di riqualificazione del Piazzale Est della stazione. Fra gli interventi già realizzati: nuova pavimentazione della banchina a servizio dei binari 1 e 2 Est, potenziamento dell’illuminazione con installazione di luci a led a servizio della pensilina, ritinteggiatura dell’atrio.

Previsti a seguire anche un potenziamento dell’illuminazione dell’ingresso al piano strada, la sostituzione dei serramenti, la pulizia delle colonne rivestite in marmo e delle panchine presenti sul marciapiede di partenza/arrivo dei treni.

















