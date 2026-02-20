La grande voce del jazz mondiale illumina il Teatro Carani: Dianne Reeves a Sassuolo

Il palco del Teatro Carani di Sassuolo accoglie, venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45, la straordinaria Dianne Reeves, l’artista che ha saputo ridefinire i confini del jazz vocale contemporaneo attraverso una carriera costellata di primati assoluti. Considerata tra le più importanti cantanti jazz viventi, Reeves arriva a Sassuolo per l’appuntamento principale della rassegna Sassuolo Jazz, un concerto evento che la vede protagonista di un incontro intimo e raffinato con la chitarra del celebre musicista brasiliano Romero Lubambo. L’appuntamento porta in città una Jazz Master insignita dal National Endowment for the Arts, il più alto riconoscimento statunitense per un musicista jazz, capace di incantare le platee attraverso una tecnica che fonde con naturalezza il rigore del jazz alle calde sfumature dell’R&B.

Dianne Reeves detiene un primato unico nella storia della musica, essendo stata la prima artista a ricevere il Grammy Award per la “Migliore interpretazione vocale jazz” per tre registrazioni consecutive, un traguardo mai raggiunto prima in alcuna categoria vocale. La sua straordinaria versatilità l’ha portata a esibirsi con istituzioni del calibro della Lincoln Center Jazz Orchestra diretta da Wynton Marsalis e della Chicago Symphony Orchestra sotto la guida di Daniel Barenboim, oltre a essere stata la prima cantante in assoluto a calcare il palco della prestigiosa Walt Disney Concert Hall. Riconosciuta dal mondo accademico con lauree ad honorem dalla Juilliard School e dal Berklee College of Music, Reeves ha saputo mantenere una costante rilevanza artistica, come testimoniato dalla sua recente partecipazione alla colonna sonora del film The Woman King con Viola Davis e dal successo dell’album Beautiful Life, vincitore del Grammy e arricchito dalle collaborazioni con talenti come Gregory Porter ed Esperanza Spalding.

In questa serata speciale, la voce di Reeves trova un compagno di viaggio ideale in Romero Lubambo, chitarrista brasiliano tra i più raffinati al mondo, celebre per la sua capacità di fondere la ricca tradizione musicale del suo paese con la libertà espressiva del jazz. Il concerto si sviluppa come una conversazione sonora tra due maestri assoluti, dove l’improvvisazione e la sensibilità unica di Lubambo creano lo spazio perfetto per l’esplorazione vocale di Reeves. Dalle suggestioni cinematografiche di Good Night, and Good Luck fino alle tracce più contemporanee del suo repertorio, la performance al Teatro Carani promette di trasformare la musica in un’esperienza emotiva profonda, sospesa tra la purezza del set acustico e la forza di un racconto musicale che parla un linguaggio universale.

