Domenica il secondo appuntamento col Carnevale di Piumazzo

Il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo, dopo il successo della scorsa domenica, è pronto per il secondo appuntamento: a partire dalle 14:15 di domenica 22 febbraio, i carri sfileranno lungo le arterie della frazione, coinvolgendo il pubblico con il tradizionale lancio di caramelle e gadget. Alla conduzione dell’evento saranno Sonny & Ellen. Non mancheranno stand gastronomici con gnocco fritto e un’area con giostre per il divertimento di grandi e piccoli. L’ingresso è gratuito e, in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato alla domenica successive. Questa è la 55esima edizione.

I carri allegorici saranno: la banda di Mat & trampolai con “I Sunee”, la Fiacca con “Il Bosco Incantato”, Chi Divers con “Diversamente Eroi”, i Sdaz con “Le Fantasie di Alice”, gli Intoccabili con “Le Nostre Fiabe”, la Parrocchia di Calcara con “Le Avventure di Stitch”, il Gatto e la Volpe con “Gli Dei dell’Olimpo”, Xmasfest con “Minions”, la Compagnia delle Frappe con “Il Trono”, il Gruppo Baby Omars con “La Farmacia” e Turrini Franco con “Il Castello di Frank”. Parteciperanno anche i gruppi a piedi dei 3p Junior a tema “I Puffi” e i Bears Brothers a tema “Bears-Scout”.

«Lo scorso giugno – dice il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – il Consiglio comunale ha approvato una mozione della maggioranza che riconosce il Carnevale dei Ragazzi di Piumazzo come bene culturale di valore storico e simbolico. È stato un passaggio importante, perché questo Carnevale, con oltre cinquant’anni di storia, è molto più di una festa. Ogni anno volontari, associazioni e famiglie costruiscono qualcosa che appartiene a tutta la comunità, e ci sono riusciti anche stavolta. Il nostro impegno è continuare a sostenerlo e valorizzarlo, perché rappresenta una delle espressioni più autentiche del nostro territorio».

Silvia Cantoni, assessore agli Eventi del Comune di Castelfranco Emilia, aggiunge che « come si è visto l’ultima domenica il Carnevale di Piumazzo è un momento che unisce e coinvolge, ed è capace di portare nelle strade un entusiasmo che prescinde dall’età. Dietro ogni carro ci sono mesi di impegno e passione: è grazie a questa energia collettiva che l’appuntamento continua a crescere e a rinnovarsi, mantenendo viva una tradizione che parla a tutti. Grazie a chi ha permesso, anche quest’anno, lo svolgersi dell’evento».