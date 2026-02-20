Bella Family: a Parma si conclude la prima fase del progetto di Confconsumatori, UniCredit ed Edison che rende i giovani protagonisti della transizione digitale ed energetica

Si è conclusa, presso il Liceo delle scienze umane Albertina Sanvitale di Parma, la prima fase dell’edizione 2025/2026 del progetto “Bella Family”, l’iniziativa promossa da Confconsumatori in collaborazione con UniCredit ed Edison, che punta a rendere gli studenti protagonisti attivi della transizione digitale ed energetica, trasformandoli in “tutor” all’interno delle proprie famiglie.

LE TAPPE – Il calendario parmigiano si è articolato in tre momenti formativi: venerdì 5 dicembre si è tenuta la prima lezione a cura degli esperti di Confconsumatori, dedicata ad acquisti online, contratti a distanza e telemarketing, con un focus operativo sulle principali criticità riscontrate nella pratica quotidiana.

Venerdì 19 dicembre è stata la volta degli esperti di Edison, che hanno approfondito i temi della transizione energetica e cambiamento climatico, delle diverse fonti energetiche rinnovabili, del risparmio energetico e di efficienza e sostenibilità nelle scelte di consumo domestiche.

Lunedì 19 gennaio si è svolto infine l’intervento degli esperti di UniCredit, incentrato sulla prevenzione delle truffe e sulla cybersecurity. L’incontro ha posto particolare attenzione al tema della sicurezza delle password, ai rischi legati al phishing e all’uso non consapevole degli strumenti digitali, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza dei consumatori su quali siano le caratteristiche delle truffe digitali e promuovere comportamenti responsabili.

Ogni lezione è stata personalizzata in base al contesto locale di riferimento, con un taglio pratico e interattivo finalizzato a massimizzare il coinvolgimento degli studenti e l’efficacia dell’apprendimento. Il modello formativo si fonda infatti su un approccio intergenerazionale: i ragazzi, una volta acquisiti i contenuti, sono stati chiamati a diventare “tutor” di famiglia trasferendo ai propri cari le competenze acquisite a scuola.

IL FINALE – La prima fase si è così conclusa con un gioco interattivo online che ha coinvolto interi nuclei familiari in una sfida dinamica sui contenuti trattati, premiando la famiglia capace di fornire il maggior numero di risposte corrette nel minor tempo.

Nei prossimi giorni sarà inoltre avviata una campagna social dedicata all’edizione parmigiana del progetto, con la diffusione di brevi contributi video realizzati in occasione delle attività svolte a scuola. Le testimonianze raccolte durante la tappa di Parma contribuiranno a valorizzare l’esperienza formativa e ad amplificare il messaggio educativo del progetto anche attraverso i canali digitali, rafforzando il coinvolgimento della comunità locale.

«La formazione dei giovani rappresenta la più efficace strategia di prevenzione – dichiara il presidente nazionale di Confconsumatori, Carmelo Calì –. Fornire strumenti concreti per orientarsi tra contratti digitali, offerte commerciali, sicurezza informatica e sostenibilità significa rafforzare la tutela dei consumatori e promuovere una cultura della responsabilità che parte dalle scuole e si estende alle famiglie».

L’edizione parmigiana rappresenta dunque la prima tappa di un percorso nazionale che integra scuola, associazionismo e mondo delle imprese in un’alleanza virtuosa a beneficio delle nuove generazioni, confermando il ruolo strategico della scuola quale presidio fondamentale per la diffusione di competenze chiave nella società digitale ed energetica contemporanea.