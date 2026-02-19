Torna l’evento di Reggionarra venerdì 20 febbraio con i suoi “Venti di storie” a Novellara

Era una notte buia e tempestosa, fredda come l’aria di febbraio che a volte urla e strepita, mentre altre volte si fa più silenziosa. In quei momenti basta poco per sentire arrivare un vento diverso: è quello delle storie, capace di riunire grandi e piccoli attorno al piacere dell’ascolto, della meraviglia e dello stare insieme.

Anche Novellara aderisce alla Notte dei Racconti, l’appuntamento che ogni anno accende, in tante città, una serata speciale dedicata all’arte del narrare. L’edizione 2026 vede ancora il fondamentale impegno della scuola Primaria nella realizzazione del programma e dell’evento e ha come filo conduttore generale “Venti di storie”: un invito a lasciarsi trasportare da racconti che soffiano leggeri o impetuosi, portando con sé avventure, emozioni e immagini da custodire. L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio, alle ore 18:30, con due sedi pensate per accogliere al meglio le diverse fasce d’età.

In Biblioteca comunale (Piazzale Marconi 1) l’incontro è dedicato ai bambini di 5 anni e alle classi prime e seconde della scuola primaria. Presso la Scuola Primaria (via Campanini 1) le letture saranno invece rivolte ai bambini delle classi terze, quarte e quinte. A dare voce alle storie saranno gli insegnanti della Scuola, i lettori Nati per Leggere e i volontari della Biblioteca, pronti a creare un’atmosfera calda e coinvolgente.

La Notte dei Racconti nasce all’interno di Reggionarra, progetto culturale dedicato al narrare, avviato nel 2006 dall’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia e da Reggio Children, in collaborazione con realtà culturali del territorio. Un percorso che parte da una convinzione semplice e potente: ognuno possiede un talento nel raccontare, capace di trasformare il quotidiano in esperienza straordinaria.

La partecipazione è su prenotazione obbligatoria. Ci sono pochissimi posti ancora disponibili. Per prenotarsi: eventi.biblioteca@comune.novellara.re.it oppure WhatsApp 3318092229.