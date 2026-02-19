giovedì, 19 Febbraio 2026
“Fazzoletti tricolore”: a Magreta si parla di Resistenza con il libro di don Adriano Tollari

Si terrà domenica 22 febbraio alle ore 15.45 presso la Chiesa parrocchiale di Magreta la presentazione del libro “Fazzoletti tricolore” di don Adriano Tollari, compianto sacerdote originario di Frassinoro, stimato educatore e studioso.

Il volume, curato e presentato per l’occasione da Giuliano Tollari, fratello dell’autore, offre una prospettiva inedita sulla “Resistenza bianca” nella Repubblica di Montefiorino. Attraverso l’analisi di diari e memorie autografe di sacerdoti e religiosi dell’epoca, l’opera mette in luce il ruolo cruciale, e spesso silenzioso, del mondo cattolico nel sostegno alla popolazione civile durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Formigine, è organizzato dall’Arcidiocesi di Modena-Nonantola e dalla Fondazione Ermanno Gorrieri, in collaborazione con Edizioni Artestampa e grazie al contributo del Comune di Frassinoro e di Lapam.

Il programma della giornata prevede l’apertura di Claudio Gorrieri (Fondazione Gorrieri), seguita dai saluti istituzionali della Sindaca di Formigine Elisa Parenti e del Sindaco di Frassinoro Elio Pierazzi. L’incontro si concluderà con il commento di Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo-Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi.

 

















