Venerdì a Modena la presentazione del libro di Lina Pinto “I ROLLING SQUAD e il mistero della torre silente”

Modena
Tempo di lettura Less than 1 min.
Venerdì 20 febbraio, alle 18:00 presso Librerie.coop Modena Duomo, in corso Duomo 39 a Modena, Lina Pinto presenta il suo libro “I ROLLING SQUAD e il mistero della torre silente” (Damster). Dialoga con l’autrice la giornalista Annamaria Ansaloni.

Durante una settimana di vacanza, Sara e Spillo, insieme al loro cagnolino maltese Short, si impegnano a risolvere il caso delle campane che non suonano. Mentre cercano soluzioni si imbattono in un inaspettato mistero ben più grande di loro e che li riguarda da vicino…”.

















