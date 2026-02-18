Un arresto per spaccio in zona Villaggio Giardino a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di un potenziamento dell’attività di controllo del territorio, disposta dal Questore Lucio Pennella, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10.00, la Squadra Volante, nel transitare in via delle Costellazioni, ha notato il 20enne che alla vista della polizia ha tentato di eludere un eventuale controllo, portandosi in una zona più defilata.

Gli agenti insospettitesi hanno proceduto alla sua identificazione. L’indagato aveva nella disponibilità oltre 150 grammi tra cocaina e hashish oltre a 75 euro in contanti, probabile provento di spaccio.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.

Il 20enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione che sta istruendo le pratiche ai fini della sua espulsione con accompagnamento al centro per i rimpatri (CPR).