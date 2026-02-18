Simone Cristicchi è “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”: sabato al Comunale di Carpi

San Francesco d’Assisi, il “santo di tutti”, quello più amato. A lui è dedicato “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi in scena al Teatro Comunale di Carpi sabato 21 febbraio, alle 21, e domenica 22 alle 16.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara, l’artista romano indaga e racconta San Francesco e l’attualità del suo messaggio a ottocento anni dalla morte: Francesco, il rivoluzionario, è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo. Uno in particolare, Cencio (interpretato sempre da Cristicchi), stracciaiolo girovago, inventore di una lingua solo sua, osservatore critico del viaggio di Francesco.

Al centro dello spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi.

“Franciscus”, che segue il successo di “Happy Next”, ha debuttato nel 2023. Scritto da Simone Cristicchi con Simona Orlando è una produzione del Centro Teatrale Bresciano, Accademia Perduta Romagna Teatri in collaborazione con Corvino Produzioni.

Informazioni e biglietteria: Teatro Comunale di Carpi (piazza Martiri 72), tel. 059 649263; biglietteria.teatro@comune.carpi.mo.it. La biglietteria è aperta il martedì e giovedì, dalle 10 alle 14; il mercoledì e venerdì, dalle 17.30 alle 19.30; il sabato, dalle 10 alle 18 (chiusa domenica e lunedì). Nelle sere di spettacolo, la biglietteria è aperta dalle 18 e fino a 30 minuti dopo l’inizio dello spettacolo; per gli spettacoli di matinée e pomeridiani, è aperta da un’ora prima dello spettacolo e fino a 30 minuti dopo l’inizio.