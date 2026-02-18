mercoledì, 18 Febbraio 2026
Sabato a Sant'Ilario, presso l'Istituto D'Arzo, lo spettacolo Every brilliant thing

Sant'Ilario d'EnzaTeatro
Sabato sera a S. Ilario d’Enza Teatro L’Attesa ospita presso l’Istituto D’Arzo lo spettacolo Every brilliant thing. Lo spettacolo mette in sinergia Teatro L’Attesa, l’Istituto D’Arzo e l’Amministrazione comunale, che lo ha inserito in un originale percorso condiviso di formazione per genitori, educatori, insegnanti, associazioni, commercianti e mondo dello sport con la volontà di ricordare a tutti che “Per educare un bambino ci vuole un villaggio”.

Il tema della drammaturgia è potente e molto attuale: quali sono le cose per cui vale la pena vivere?

Se lo chiede il ragazzino protagonista della storia per uscire da una drammatica situazione familiare: lui ci prova mettendo in fila tutte le cose che a suo parere rendono la vita degna di essere vissuta: una lista che arriva fino a un milione…

La rappresentazione si sviluppa attraverso un coinvolgimento attivo del pubblico, un po’ stand up comedy e un po’ improvvisazione.

Ingresso libero – Prenotazione obbligatoria per posti limitati al 3289071004 oppure a info@teatrolattesa.it

















