Pollicino del Teatro dell’Orsa in scena a Maranello e Concordia

«Una fiaba per vincere la paura, un sentiero di molliche di pane per entrare nel bosco, sapere chi siamo, essere forti anche quando siamo piccoli. Come Pollicino occorre ritrovare la strada di casa e, quando proprio non si può fare altrimenti, si deve trovare il coraggio di affrontare l’orco» spiega la regista Monica Morini in merito a Pollicino, spettacolo del Teatro dell’Orsa interpretato da Bernardino Bonzani e Isacco Garimberti che sarà in scena in un doppio appuntamento in provincia di Modena: sabato 21 febbraio alle ore 16 a Maranello e domenica 22 febbraio, sempre alle ore 16, a Concordia sulla Secchia.

«La storia è trapuntata da musiche che tracciano un sentiero emozionale. Gli oggetti e gli elementi scenografici sono stati ideati e realizzati da Franco Tanzi, insieme a Bernardino Bonzani, con materiale di riciclo, legno, metalli, stoffe, materie plastiche, persino lampade» aggiunge Monica Morini «Sul palco la materia ch’era perduta riprende vita, riacquista un’anima ed entra nella storia per amplificare emozioni».

«Le fiabe a tutte le età chiamano a diversi strati di comprensione. Si può ridere e lasciarsi attraversare da un brivido» conclude l’interprete Bernardino Bonzani «Nel teatro le storie prendono corpo grazie alla materia e alla relazione con gli spettatori. Si può giocare con i personaggi e trovare le ragioni del nostro andare nel bosco della vita».

Entrambi gli appuntamenti sono nell’ambito del progetto Sciroppo di Teatro a cura di ATER Fondazione. Lo spettacolo, dai 4 anni e per ogni età, fa rivivere la celebre fiaba di Charles Perrault.

A Maranello Pollicino andrà in scena all’Auditorium Enzo Ferrari in via Nazionale 78. Biglietteria: 0536 943010, auditoriumferrari@gmail.com. Prevendite online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pollicino/290986.

A Concordia sulla Secchia lo spettacolo sarà presentato al Teatro del Popolo in via della Pace 108. Biglietteria: 338 2219383, teatrodelpopolo@ater.emr.it. Prevendite online: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pollicino/291036.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.