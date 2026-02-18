mercoledì, 18 Febbraio 2026
“Le grandi domande degli adolescenti”, a San Lazzaro incontro con il sociologo Stefano Laffi

Giovedì 26 febbraio alle 18 in Mediateca (via Caselle 22), si terrà l’incontro pubblico “Le grandi domande degli adolescenti – Capire i giovani per educarli”, un appuntamento dedicato a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone interessate a comprendere più a fondo il mondo delle nuove generazioni.

Di cosa sono davvero alla ricerca ragazze e ragazzi? Cosa li preoccupa, cosa li spaventa, cosa li motiva e li fa stare bene? In un contesto sociale in rapido cambiamento, conoscere paure, desideri e aspettative degli adolescenti diventa una responsabilità fondamentale per chi svolge un ruolo educativo e genitoriale. Significa saper offrire strumenti di ascolto e di ricerca, accompagnando i giovani nel percorso di costruzione delle proprie domande e della propria identità.

A guidare la riflessione sarà Stefano Laffi, sociologo, ricercatore e consulente esperto di politiche e progetti rivolti ad adolescenti e giovani. Laffi è tra i fondatori dell’organizzazione di ricerca sociale Codici Ricerche e da anni lavora sul campo con scuole, enti locali e realtà educative, occupandosi di partecipazione giovanile, disagio adolescenziale, processi educativi e trasformazioni culturali. I suoi studi mettono al centro la voce dei ragazzi, valorizzando l’ascolto come strumento chiave per costruire interventi efficaci e relazioni educative più consapevoli. L’incontro offrirà spunti concreti per leggere i comportamenti degli adolescenti di oggi, comprendere i loro bisogni profondi e rafforzare il dialogo tra adulti e giovani, in un’ottica di corresponsabilità educativa. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti (prenotazione consigliata a questo link).

















