Il maltempo ha colpito in particolare la Bassa modenese

La pesante ondata di maltempo che ha colpito oggi pomeriggio la provincia di Modena non ha lasciato indenne la campagna. A provocare i danni, la grandine, il forte vento ma anche la pioggia caduta con violenza in particolare nella bassa modenese e nel carpigiano. A farne le spese un po’ tutte le coltivazioni che in questo periodo si trovano nella massima fase di sviluppo, vicino alla maturazione e prossime alla raccolta.

Il frumento è stato allettato a pochi giorni dalla mietitura e il mais defogliato – rende noto Coldiretti Modena. Pesantissime i danni alle orticole a pieno campo come nella zona di Finale Emilia e Massa Finalese dove sono andati distrutti, in una sola azienda, 60 ettari di pomodori, trivellati dalla grandine e dalla pioggia battente. Non è andata meglio per i vigneti che in certi casi hanno perso il 90% dei grappoli e le coltivazioni frutticole con le pere “bucate” dai chicchi di ghiaccio. Danni anche alle reti antigrandine e alle serre che sono state divelte dal vento.

Nelle prossime ore sarà possibile tracciare un quadro più preciso della situazione.