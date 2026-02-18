Domenica 22 febbraio sarà svelata la scuderia vincitrice dell’edizione 2026 del carnevale del Castlein

Chi vincerà l’edizione 2026 del Carnevale di Castelnovo di Sotto? Quale delle scuderie in gara alzerà al cielo il gonfalone, che nel 2025 fu conquistato dai “Club 69 Classe 96”? Riuscirà il presidente Trump ad ottenere la ricetta segreta del gnocco fritto castelnovese? Il Castlein cederà sotto il richiamo dei dollari o difenderà la ricetta? Se “The Donald” non avrà ciò che vuole il Castlein riuscirà a impedire l’annessione di Castelnovo di Sotto agli Usa? Tanti interrogativi che avranno le loro risposte nella giornata di domenica 22 febbraio: ultimo atto per le sfilate per il Carnevale castelnovese.

La giornata inizierà come al solito alle ore 14.45 con il corteo dei carri giganti, il parco giochi con gonfiabili, le sculture fatte con i palloncini, il truccabimbi e le bolle giganti di sapone. Saranno aperti il Museo della Maschera in municipio e la mostra nella chiesa della Madonna.

Lungo le strade e nelle piazze si sfideranno i “Club 69 Classe 96” con “Social Re-Volution. Il regno dei like”; la scuderia “Avis” con “Avanti tutta”; i “Saber” con “The greatest Saber show”; la “Belvedere 3.0” con un carro ispirato al famosissimo cartone animato “One piece”; l’“Olimpia 2” con “Catturati dalla rete”; la “Junior” con “Fiesta de colores: il cuore del Massico”; la scuderia “Montagnola” con “Per un pugno di coriandoli, c’era una volta il west della Montagnola” e la “Fiac” con la mascherata “Le zanzare di Zanzibar”.

Sarà presente il carro realizzato dal gruppo dei ragazzi del Sap, riuniti nella scuderia “Amigos Locos”, che porteranno in piazza una mascherata dal titolo “Monster Hunter Kapitalistisch”.

Ci sarà anche il carro “C’era una volta Castelwest”, realizzato dai genitori dei bambini che frequentano la scuola d’infanzia Girasole-Palomar. Sfileranno infine l’associazione Botteghe della Rocca; i “Ribelli” con “La grande infornata” e i giovanissimi artisti della “Confraternita 109” con “Castel Riders”.

Il tutto mentre i volontari che prepareranno lo gnocco fritto: obiettivo dichiarato fin dalla presentazione del Carnevale del presidente Trump.

Prima che cali il buio avverrà la premiazione con tutte le scuderie e il pubblico che si raduneranno sotto il palco in piazza per ascoltare il verdetto della giuria e la risposta del Castlein al presidente Usa.

L’ingresso al Carnevale costa 8 euro (ridotto 7 euro) e sarà gratuito per i bimbi fino a 13 anni. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.alcastlein.it.