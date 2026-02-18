Da oggi e fino al 31 agosto, a Reggio, chiuso il passaggio ciclopedonale che collega via Chiesi a viale IV Novembre

Per garantire una maggiore sicurezza e contrastare fenomeni di degrado urbano, da oggi e fino al 31 agosto 2026 viene disposta con ordinanza sindacale la chiusura del tratto di strada ciclopedonale tra via Chiesi e viale IV novembre, nel quartiere della Stazione.

La decisione di chiudere il tratto ciclopedonale, presa anche a seguito dell’ascolto delle istanze dei residenti in zona, nasce dall’attività svolta quotidianamente dalle Forze dell’Ordine e della Polizia locale, che ha evidenziato situazioni di bivacco e di marginalità, nonché il prevalere di situazioni di illegalità nell’area interessata, come emerso all’interno del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nelle scorse settimane il tratto interessato era inoltre stato interessato anche da una pulizia straordinaria, nell’ambito delle azioni di cura e pulizia del quartiere predisposto dall’Amministrazione comunale con il supporto di Iren, proprio nell’ottica di fare riacquistare al quartiere una maggiore vivibilità.

Per interdire il transito, questa mattina è stato installato un sistema di reti metalliche alte 2 metri, saldate le une con le altre e ancorate a terra.

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti motivati, anche contingibili e urgenti, per prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nel rispetto dei principi dell’ordinamento. Tali misure mirano a tutelare la comunità locale, migliorare la vivibilità urbana e favorire la convivenza civile. Tali provvedimenti, come in questo caso, sono comunicati preventivamente al Prefetto, anche per l’adozione degli strumenti necessari alla loro attuazione.

In caso di violazione dei divieti previsti dall’ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ma possono esservi conseguenze di rilevanza penale, qualora vi sia una denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 650 del Codice.