Correggio capitale del Jazz

Correggio torna essere anche nel 2026 ad uno dei nomi classici del jazz. E quest’anno lo fa con un cartellone che accende il Teatro Asioli per oltre due settimane, tra grandi nomi internazionali, omaggi d’autore e nuove energie under 30.

La 24^ edizione di Correggio Jazz, rassegna promossa e organizzata da Comune di Correggio e Jazz Network ETS con il prezioso sostegno di WebRanking S.r.l., torna infatti al Teatro Asioli dal 14 al 30 maggio.

E comincia subito col botto, con un avvio strapieno di musicisti da lasciare senza fiato.

Nella musica dell’acclamato batterista Makaya McCraven, in arrivo il 14 maggio, il passato, il presente e il futuro si fondono e ci si trova davanti a un punto di svolta della black music. Per Makaya il jazz, più che un genere, è uno strumento da suonare, estraendone effetti inauditi. Non per nulla è stato definito “scienziato del beat”.

Il giorno dopo, il 15 maggio, arriva invece Rachel Z & Omar Hakim Trio. Un nome che non dovrebbe avere bisogno di presentazioni; basti ricordare, alla rinfusa, alcuni tra le decine di musicisti che hanno voluto i due titolari (Rachel al piano, Omar alla batteria) al loro fianco: Wayne Shorter, David Bowie, Manhattan Transfer, Michael Jackson, Herbie Hancock, Al Di Meola, Pino Daniele e persino… Jovanotti.

Quinto Elemento, il 16 maggio, è il quintetto che ha vinto il concorso per gruppi jazz under 30 “Correggio On Time” e presenta qui il suo primo album Oscar’s Fables, registrato di recente grazie alla vittoria del concorso e pubblicato da Promu grazie alla partnership della label con Correggio Jazz.

L’edizione 2026 di “Correggio On Time” si conclude con il Concerto dei finalisti del 17 maggio, al termine del quale sarà decretato il vincitore. Il gruppo si esibirà nell’ambito della rassegna l’anno prossimo e potrà incidere un album.

La rivista Downbeat ha definito Isaiah Collier, in calendatio il 20 maggio, “il prossimo gigante del sassofono” soprattutto perché “ha trasceso il livello del prodigio. Non è la sua età a scioccare. È quello che sta suonando”. A Correggio il 27enne sassofonista porterà con il suo quartetto l’ultimo suo progetto dedicato a John Coltrane, sua “spirituale” fonte d’ispirazione.

Correggio Jazz 2026 dedica un omaggio al più rispettato e internazionale Maestro del jazz italiano, Enrico Rava, con due concerti che testimoniano l’apertura di Rava alle esperienze più diverse e stimolanti: il primo il 21 maggio con Guano Padano – il formidabile trio post rock/jazz psichedelico – si chiama “La Giostra” (titolo che ben descrive lo spericolato repertorio), ha debuttato lo scorso anno ed è già immortalato su disco. Il secondo concerto, in cartellone il 23 maggio, vede Rava impegnato con la Artchipel Orchestra, 19 elementi diretti da Ferdinando Faraò, anche compositore e arrangiatore per questo poderoso ensemble di progressive jazz già vincitore di ben 5 referendum Top Jazz.

China Moses, voce vibrante e sensuale, il 26 maggio presenta con il suo quartetto l’ultimo suo album “It’s complicated” in cui tutta la memoria black da figlia d’arte (sua madre è niente di meno che Dee Dee Bridgewater) si fonde con una vocazione compositiva europea.

Il trio composto da Hamid Drake, Pasquale Mirra, Aly Keita, sul palco dell’Asioli il 27 maggio, si muove tra Africa e avanguardia. Batteria, vibrafono e balafon si fondono in un interplay imprevedibile fra ritmi ipnotici e trascinanti e melodie arcane.

Il quartetto di Fabrizio Bosso, con ospite speciale Nico Gori alle ance, il 29 maggio delizierà il pubblico con We Wonder, il concerto dedicato alla musica di Stevie Wonder.

Chiusura in bellezza il 30 maggio con Danilo Rea che, accompagnato dal guru delle elettroniche Martux_m e dai visual di Mauro Cosenza presenta Sakamoto & me, concerto in cui la straordinaria attitudine melodica di Rea si confronta con il senso del canto del compositore giapponese.

Come accennato, dal 15 al 17 maggio avrà luogo la seconda edizione del seminario-concorso “Correggio On-Time Plus” rivolto a gruppi jazz under 30. Dopo una fase di selezione effettuata dai docenti sulla base di materiali registrati, i gruppi “finalisti” parteciperanno a due giorni di workshop intensivo – condotto con la tecnica del coaching da Marcello Allulli, Alessandro Paternesi e Francesco Ponticelli – per poi esibirsi in un concerto finale al termine del quale una qualificata giuria composta da Cristina Zavalloni (musicista), Aldo Gianolio (critico) e Alessandro Muller (musicista, produttore) decreterà il vincitore premiato con una borsa di studio, la registrazione di un album e l’inserimento di un concerto nei programmi 2027 di Correggio Jazz e Villa Lazzaroni Festival (Roma).

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.

Il prezzo d’ingresso (esclusi concerti a ingresso libero) è di 18 euro (posto unico numerato), con riduzione a 10 euro per studenti under 30.

L’abbonamento a tutti i concerti (9 concerti a pagamento) costa 100 euro, in prenotazione e vendita esclusivamente presso la biglietteria del Teatro Asioli (anche via telefono o mail).

I biglietti per tutti i concerti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Asioli e on-line sul circuito Vivaticket.

La biglietteria è aperta tutti i giorni feriali (escluso giovedì) dalle 18 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e nei giorni di spettacolo anche dalle ore 20.

Informazioni, prenotazioni e vendita:

Teatro Asioli, tel. 0522 637813; email biglietteria@teatroasioli.it

Teatro Asioli, Corso Cavour 9, Correggio (RE)

www.correggiojazz.it

