mercoledì, 18 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeFormigineConsiglio comunale a Formigine il 19 febbraio: all’ordine del giorno variazioni al...





Consiglio comunale a Formigine il 19 febbraio: all’ordine del giorno variazioni al bilancio, procedimenti urbanistici e quattro mozioni

FormiginePolitica
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Si riunirà domani, giovedì 19 febbraio alle ore 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine, presieduto da Antonietta Vastola.

L’ordine del giorno si aprirà con tre interpellanze e un’interrogazione, che riguarderanno segnalazioni di odori, la concessione dei servizi di ristorazione nei locali del Castello, lo stato di avanzamento della riqualificazione di Piazza Kennedy a Magreta e l’ordinanza sul divieto di scoppio di petardi.

A seguire, la parte deliberativa prenderà in esame la ratifica di una variazione di bilancio d’urgenza, l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e una contestuale variazione al bilancio di previsione. Inoltre, saranno trattate due ratifiche di procedimenti urbanistici riguardanti l’ampliamento di un’azienda agricola e di un comparto industriale.

La parte finale della seduta vedrà la discussione di quattro mozioni riguardanti la condanna degli scontri avvenuti recentemente a Torino e Milano, con espressioni di solidarietà alle Forze dell’Ordine e alle vittime. Infine, verrà discussa la proposta di installare una bacheca con il testo integrale della Costituzione Italiana presso l’ingresso del Municipio.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.