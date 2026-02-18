Consiglio comunale a Formigine il 19 febbraio: all’ordine del giorno variazioni al bilancio, procedimenti urbanistici e quattro mozioni

Si riunirà domani, giovedì 19 febbraio alle ore 20.30 presso le sale del Castello, il Consiglio comunale di Formigine, presieduto da Antonietta Vastola.

L’ordine del giorno si aprirà con tre interpellanze e un’interrogazione, che riguarderanno segnalazioni di odori, la concessione dei servizi di ristorazione nei locali del Castello, lo stato di avanzamento della riqualificazione di Piazza Kennedy a Magreta e l’ordinanza sul divieto di scoppio di petardi.

A seguire, la parte deliberativa prenderà in esame la ratifica di una variazione di bilancio d’urgenza, l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 e una contestuale variazione al bilancio di previsione. Inoltre, saranno trattate due ratifiche di procedimenti urbanistici riguardanti l’ampliamento di un’azienda agricola e di un comparto industriale.

La parte finale della seduta vedrà la discussione di quattro mozioni riguardanti la condanna degli scontri avvenuti recentemente a Torino e Milano, con espressioni di solidarietà alle Forze dell’Ordine e alle vittime. Infine, verrà discussa la proposta di installare una bacheca con il testo integrale della Costituzione Italiana presso l’ingresso del Municipio.

Come di consueto, sarà disponibile la trasmissione della seduta in diretta streaming grazie al sistema audio-video in alta definizione sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.