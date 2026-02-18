Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti: 36enne finisce in carcere a Reggio

Nella mattina di sabato 14 febbraio, operatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno tratto in arresto un 36enne di origini albanesi in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il giorno precedente dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Messina.

L’uomo, che da qualche anno vive a Reggio Emilia, è stato condannato, con sentenza divenuta definitiva lo scorso 10 febbraio, alla pena della reclusione di sei anni e otto mesi per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti commesso a Messina tra il 2017 e il 2018.

I poliziotti della Squadra Mobile di Reggio Emilia, sabato mattina lo hanno rintracciato e tratto in arresto in esecuzione del predetto provvedimento.

Al termine di tutti gli opportuni accertamenti di rito, il 36enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia dove dovrà espiare un residuo di pena di quattro anni e sette mesi.