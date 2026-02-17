Un monitor multiparametrico in dono alla Medicina Cardiovascolare del Santa Maria nuova

La Medicina a indirizzo cardiovascolare diretta dal dottor Emanuele Alberto Negri ha ricevuto in dono un monitor multiparametrico MINDRAY UMEC 100, del valore di 1.780 euro.

L’attrezzatura è stata donata dal Circolo Particular di Borzano grazie all’intermediazione del Comitato Reggio in Salute e della signora Rita Storchi sua anima propulsiva.

Il nuovo strumento, che si integra con la dotazione tecnica già a disposizione del reparto, sarà utilizzato dal personale infermieristico al letto dei pazienti per la rilevazione dei parametri vitali cardio-respiratori.

La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta alla presenza del dottor Eugenio Ligabue per il Circolo di Borzano e della signora Storchi, in rappresentanza del Comitato Reggio in Salute. A ringraziare di cuore i donatori sono stati il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, il dottor Emanuele Alberto Negri, Direttore del reparto di Medicina a Indirizzo Cardiovascolare e Filippo Alaimo, Responsabile delle Professioni Sanitarie per il reparto di Medicina a Indirizzo cardiovascolare. Al momento ufficiale era presente anche la consigliera regionale del PD Maria Laura Arduini.

Il Circolo Particular di Borzano è un luogo di aggregazione molto amato dai giovani di Borzano di Albinea solito a organizzare eventi, aperitivi e feste a carattere solidale. I proventi di diversi momenti ludici organizzati tra il 2018 e il 2021 sono stati destinati all’acquisto del monitor. Il Consiglio direttivo del circolo è composto da Ligabue stesso, Luca Margherita, Laura Muzzioli, Nicola Rinaldini, Chiara Manzoli e dalla presidente Sara Ferretti.