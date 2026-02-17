martedì, 17 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeReggio EmiliaUn monitor multiparametrico in dono alla Medicina Cardiovascolare del Santa Maria nuova





Un monitor multiparametrico in dono alla Medicina Cardiovascolare del Santa Maria nuova

Reggio EmiliaSanità
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
il momento della donazione

La Medicina a indirizzo cardiovascolare diretta dal dottor Emanuele Alberto Negri ha ricevuto in dono un monitor multiparametrico MINDRAY UMEC 100, del valore di 1.780 euro.

L’attrezzatura è stata donata dal Circolo Particular di Borzano grazie all’intermediazione del Comitato Reggio in Salute e della signora Rita Storchi sua anima propulsiva.

Il nuovo strumento, che si integra con la dotazione tecnica già a disposizione del reparto, sarà utilizzato dal personale infermieristico al letto dei pazienti per la rilevazione dei parametri vitali cardio-respiratori.

La consegna dell’apparecchiatura è avvenuta alla presenza del dottor Eugenio Ligabue per il Circolo di Borzano e della signora Storchi, in rappresentanza del Comitato Reggio in Salute. A ringraziare di cuore i donatori sono stati il dottor Giorgio Mazzi, Direttore del Presidio Ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, il dottor Emanuele Alberto Negri, Direttore del reparto di Medicina a Indirizzo Cardiovascolare e Filippo Alaimo, Responsabile delle Professioni Sanitarie per il reparto di Medicina a Indirizzo cardiovascolare. Al momento ufficiale era presente anche la consigliera regionale del PD Maria Laura Arduini.

Il Circolo Particular di Borzano è un luogo di aggregazione molto amato dai giovani di Borzano di Albinea solito a organizzare eventi, aperitivi e feste a carattere solidale. I proventi di diversi momenti ludici organizzati tra il 2018 e il 2021 sono stati destinati all’acquisto del monitor. Il Consiglio direttivo del circolo è composto da Ligabue stesso, Luca Margherita, Laura Muzzioli, Nicola Rinaldini, Chiara Manzoli e dalla presidente Sara Ferretti.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.