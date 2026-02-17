Scandiano: muore cadendo dalla bici dopo aver investito una gallina

Un uomo di 76 anni è morto stamane cadendo in bicicletta mentre insieme ad alcuni amici stava pedalando lungo via Faggiano a Rondinara di Scandiano. E’ successo poco dopo le 9:00 quando l’uomo, ciclista esperto, avrebbe investito una gallina perdendo il controllo e cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente allertato il 118 ha inviato un’ambulanza chiedendo l’intervento dell’elisoccorso da Parma. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano, i sanitari altro non hanno potuto fare che constatare il decesso dell’uomo.
