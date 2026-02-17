Reggio: fermato con oltre un etto di hashish era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare

É stato tradotto in carcere al termine delle operazioni di rito il giovane di 25 anni che, lo scorso venerdì 13 febbraio, è stato sorpreso dalla Polizia locale di Reggio Emilia mentre cedeva a un compratore alcune dosi di hashish.

Gli agenti in forza al Nucleo antidegrado avevano ricevuto dai residenti diverse segnalazioni di movimenti sospetti tra via Guido Riccio Fogliani e la zona Nord della città. Grazie ad alcuni pattugliamenti, nel pomeriggio di venerdì, una pattuglia in borghese della Polizia locale ha notato un giovane che, dopo essere arrivato a bordo di una bici, ha avuto un rapido scambio con un altro ragazzo fermo all’interno di un parcheggio.

Il 25enne, fermato dagli agenti, dopo un breve tentativo di fuga, è stato poi portato negli uffici del Comando di via Brigata Reggio per essere identificato. Anche durante il trasposto il ragazzo ha cercato sottrarsi alla custodia degli agenti scalciando la portiera dell’auto di servizio fino a danneggiarla. Il giovane, in Italia senza regolare permesso di soggiorno, è stato trovato in possesso di oltre 120 grammi si hashish, un coltello a serramanico con una lama di 9 centimetri più di 800 euro in contati e un telefono cellulare. Durante la fase di identificazione è emerso, inotre, che il venticinquenne era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.

Dopo essere stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di oggetto atto a offendere, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ingresso illegale sul territorio nazionale, il giovane su decisione della stessa Autorità giudiziaria è stato tradotto nella casa circondariale di Reggio Emilia dagli stessi agenti.