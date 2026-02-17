martedì, 17 Febbraio 2026
Quindici punti di lettura e 50 volontari coinvolti per la notte dei racconti di venerdì 20 febbraio

Castelnovo Sotto
Quindici punti di lettura nelle scuole del paese e in biblioteca, 50 genitori volontari lettori, oltre 700 bambini potenzialmente coinvolti. Questi i numeri della Notte dei racconti a Castelnovo di Sotto, per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, pedagogista, ideatore del Reggio Approach.

Tutti insieme, adulti e bambini, si riuniranno attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno la notte.

L’appuntamento sarà venerdì 20 febbraio e il tema di quest’anno sarà “Venti di storie”.

Il programma prenderà il via alle ore 18 al Nido Villa Gaia con le letture dedicate ai bambini dei nidi Villa Gaia e Rodari (nati 2025, 2024 e 2023). Alle 20.30 si leggerà nelle scuole dell’infanzia Girasole–Palomar per i bimbi di 3, 4 e 5 anni, mentre in contemporanea, in biblioteca, sarà il turno dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia Villa Gaia. Alle ore 21 inizieranno infine le letture alla scuola primaria.

Un piccolo consiglio per tutti i partecipanti: portare con sé un cuscino, per ascoltare le storie in modo ancora più comodo e accogliente.

L’evento è coordinato dalla biblioteca comunale di Castelnovo di Sotto, con la partecipazione di Nido d’infanzia Rodari, Scuola Comunale dell’Infanzia Girasole-Palomar, Nido e Scuola Infanzia Villa Gaia, Scuola Primaria, Cep, Accento Cooperativa.

 

















