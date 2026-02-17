Maranello, pulizia caditoie e lavori conclusi a Pozza per migliorare il deflusso delle acque meteoriche

Il gestore della rete idrica – in questo caso Hera – terminerà nei prossimi giorni le operazioni periodiche di verifica e pulizia degli oltre 4000 tombini e caditoie presenti su tutto il territorio comunale di Maranello.

Nel frattempo, si sono conclusi di recente a Pozza i lavori straordinari, anche questi effettuati dal gestore, finalizzati a migliorare il deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento ha riguardato in particolare le cosiddette ‘Vie dei Musicisti’ (Vie Mascagni, Bellini, Rossini, Donizetti) nella zona nord-est della frazione maranellese, dove le caditoie sono state ispezionate per poi procedere – a seconda delle singole situazioni – con l’eliminazione di eventuali strozzature nella rete idrica, con l’installazione di tubi di diametro maggiore nei raccordi o con il rinnovo della caditoia stessa.

In quell’area, infatti, i residenti in precedenza avevano segnalato delle criticità relative alla captazione dell’acqua da parte della rete in occasione di precipitazioni molto intense. L’Amministrazione comunale di Maranello ha dunque sollecitato il gestore, affinché programmasse l’intervento necessario e lo portasse a termine.

Inoltre, le azioni di pulizia e ispezione hanno coinvolto il quadrante residenziale limitrofo, che comprende Via Obici e le sue strade laterali: un’analisi utile nonché necessaria per valutare i flussi idrici, le pendenze della rete e quanto questi incidano sull’area in cui si è sviluppato l’intervento principale.